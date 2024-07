Melendi revoluciona Pirineos Sur con una actuación repleta de sus grandes éxitos

Tras más de 20 años de carrera, Melendi es en estos momentos uno de los artistas más exitosos del país, con miles de fans que corean y bailan sus canciones allá donde el asturiano actúa. Y así fue en su primera visita a Pirineos Sur, a la que acudieron miles de personas y que sirvió como un repaso a varios de sus grandes éxitos, sobre todo a los de la primera época.

Melendi no tiene límites, su público es intergeneracional y solo él es capaz de llenar en Zaragoza y pocos meses después volver a lograrlo en el Pirineo. Desde que se dio a conocer con 'Sin noticias de Holanda' no ha dejado de crecer como músico y conquistar nuevos horizontes. Pero anoche en Lanuza el artista que se adueñó del escenario flotante fue ese que domina como pocos esa rumba pop adornada con potentes guitarras, con esos éxitos imperecederos que son 'Caminando por la vida' o 'El violinista en el tejado'.

Cinco minutos pasadas las 22.00 horas, comenzó a sonar el tema de James Bond, con Melendi vestido como tal en las pantallas del escenario. Y tras una introducción a la guitarra, el asturiano salió corriendo a las tablas, bajo una fuerte ovación. Sonaba 'El parto' y desde entonces, no ofreció tregua arrancando con clásicos como, 'Con la luna llena' y 'Loco'. Porque su directo duplica decibelios; las guitarras, batería y bajo atruenan.

No tardaron en sonar para el regocijo de las miles de personas que se congregaron bajo la Foratata otros tantos de sus hits: 'Sin noticias de Holanda', 'Billy y el niño'... Pero también hubo tiempo para que Melendi mostrará su faceta más melódica y también intensa con canciones que fueron coreadas con toda la fuerza del mundo, como 'Cheque al portamor' o 'Un jardín con enanitos'. Volvió a sacar músculo con “Arriba Extremoduro”, “Canción de amor caducada” y, sobre todo, 'Lágrimas desordenadas', con la que cerró la noche y que llevó hasta el delirio emocional al público. Melendi por donde actúa arrasa.

Pero la velada la abrió un joven artista que a buen seguro dará mucho que hablar. Inazio ya ha cautivado a una audiencia con sus sonidos folk pero con conciertos como el entregado anoche, pronto ese número crecerá, ya que su sonido se acerca mucho más al indie más potente. Posee ya unas canciones certeras ('Vacío', 'Norte') y en un entorno como el de Pirineos Sur aún se lucen mucho más. Con una banda más que solvente y un fuerte carisma, ya es capaz de levantar pasiones y transportan a paisajes sonoros íntimos y mágicos.

Tercer fin de semana, con tradición, guitarras y nuevos sonidos

Esta noche, el rock atronará en el anfiteatro de Lanuza con la actuación de Tarque y el Drogas. Tarque se estrenará en en el festival para presentar su nuevo trabajo, 'Volumen 2', explosivo, instintivo, crudo y honesto. Le avala una carrera de grandes éxitos al frente de M-Clan. Ahora, cinco años después, retoma su carrera en solitario. En directo va acompañado de una de las bandas más contundentes que se puede reunir hoy día en el panorama del rock en castellano: La Asociación del Riff. Y como será una noche cargada de guitarras y rock and roll, no podía faltar una de las figuras más importantes que ha dado el género en este país: El Drogas. El año pasado celebró una gira con la que conmemoraba sus 40 años como músico, tanto en solitario como con Barricada, una de las bandas más influyentes del rock español donde fue bajista y cantante. 'Blanco y negro', 'No hay tregua' u 'Oveja negra' son himnos que forman parte de la historia de la música de este país.

Los aires del flamenco regresarán mañana a Pirineos Sur, con los conciertos de Carmen Linares y Sara Baras. La primera está reconocida como una leyenda viva del flamenco, a la altura de Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé o Tomatito. Comenzó en solitario en 1980 junto a Juan y Pepe Habichuela, se reivindicó en los años noventa con excelentes discos y se coronó con uno de los mejores álbumes de la historia del flamenco: 'Antología de la Mujer' (1996). Otra leyenda del género, la bailaora y coreógrafa Sara Baras, también actuará por primera vez en Lanuza. Su compañía acaba de cumplir 25 años y ha preparado un espectáculo que rinde homenaje al genio de la guitarra por excelencia: Paco de Lucía. 'Vuela' está compuesto por 15 piezas únicas, donde cada una de ellas girará en torno a una palabra, creando así, con lenguaje flamenco, palabras en movimiento. Un recorrido fascinante dividido en cuatro actos, cada uno de ellos con una narrativa poderosa y diferente.

La noche del sábado 20 vendrá cargada de sonidos variados, tanto clásicos como modernos. Rawayana demostrará porque es una de las bandas de reggae más importantes del otro lado del charco. La banda venezolana, fundada en 2007, se hizo famosa tras lanzar su disco 'Licencia para ser libre' y sus singles 'Fuego azul' y 'Algo distinto'. La fusión de ska, reggae, funk, soul, rock y ritmos latinos son los ingredientes de la música del cuarteto. Abrirá la noche Baiuca, un músico y productor gallego que fusiona la música electrónica con sonidos tradicionales de la cultura gallega. Su música ha sido descrita como 'electrónica folclórica' o 'música tradicional deconstruida'. Baiuca ha lanzado varios singles y dos álbumes, 'Solpor' (2018) y 'Embruxo' (2021), que han sido alabados por su habilidad para fusionar de manera efectiva los elementos electrónicos con los sonidos tradicionales de la gaita, la percusión y el canto gallego.

Por último, el domingo 21, Pirineos Sur volverá a llenarse de flow y buenas vibraciones, con La Plazuela e Iseo & Dodosound. La Plazuela, es un dúo que reivindica sus raíces flamencas, mezclandolas con electrónica y nu funk. Tras dos avances muy bien recibidos, 'El lao de la pena' y 'Realejo Beach', el año pasado publicaron su primer disco, 'Roneo Funk Club', con otros éxitos instantáneos como 'Péiname Juana' o 'Ya primera helá'. Iseo & Dodosound son el gran referente nacional del dub y este mismo año acaban de publicar 'En la tormenta'. Su cuarto trabajo es probablemente con el que más se han abierto a nuevos sonidos, con momentos cercanos al pop (como se puede escuchar en 'Cuando salga el sol'). Y además de abrir su abanico, por primera vez se han animado a cantar en castellano.