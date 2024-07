«El nuevo Ayuntamiento de Jaca no entendió el proyecto del Salón Hispanofrancés»

El Salón Hispanofrancés de Cómic que se venía celebrando en Jaca desde hacía cinco ediciones este año se hará en Sabiñánigo. El Ayuntamiento de Jaca le retiró la partida presupuestaria aunque la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (organizadora del evento) denunció que ellos no recibieron nunca ninguna notificación del consistorio y que solo, tras varios requerimientos, al no recibir respuesta buscaron la salida para que el evento se siguiera realizando.

Lejos de apaciguarse la polémica estos días, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Jaca, Daniel Ventura (del PP) calificó en_Radio Jaca al evento de «chiringuito» y fue más allá: «Los técnicos de Juventud, en sus informes, decían que era un evento dirigido a un número muy reducido de personas y que no estaba abierto a la ciudadanía», señaló.

"No vamos a permitir que se nos insulte"

La respuesta de la asociación no se ha hecho esperar aunque, advierte, no quiere alimentar la polémica: «No tenemos ninguna necesidad de redundar en la apertura y gratuidad de todas las actividades tanto al público jaqués como de fuera, bien fueran aficionados, profesionales o no consumidores de cómic habituales, su carácter transversal, ni en la pluralidad de públicos (edades) que contemplaba la amplia programación de las cinco ediciones celebradas del salón, incluyendo charlas, mesas redondas, proyecciones, talleres (abarrotados de niñas y niños jaqueses en todas sus ediciones, por cierto), exposiciones e, incluso, los encuentros profesionales que también fueron de libre acceso para todo aquel que quiso apuntarse», comienza su comunicado la asociación, que sigue con dureza: «Creemos que lo que realmente sucede es que la nueva corporación no comprendió qué era y qué implicaba el proyecto que se desarrollaba con el salón y que lo poco que vieron del año pasado no fue suficiente para hacerse a la idea».

«Podemos entender que no les convenza un proyecto, pero no los modos y las formas de manifestarlo (...) no vamos a permitir bajo ningún concepto que se nos insulte de esta manera, desvirtuando un proyecto muy concreto, acusándonos de llevarnos dinero (es lo que se infiere cuando se nos acusa de tener un «chiringuito») y echando por tierra el trabajo de las compañeras y compañeros que han hecho posible», explican.

En ese sentido, recuerdan que el Ayuntamiento de Jaca «únicamente aportaba en estos últimos años económicamente hablando una tercera parte de lo que costaba el salón, además del préstamo de los espacios (en esta última edición, no podemos decir que participara demasiado en la promoción)».