Guardando las distancias: Dejen de mirar a Zaragoza y amplíen su mirada

Demasiado a menudo sucede que no somos capaces de salir del centro, no tenemos la capacidad para mirar hacia los márgenes con la limpieza que no nos permite tener la ajetreada actualidad que suele centrarse en Zaragoza. Sin embargo, siendo Aragón una comunidad como es, en la que el problema de la despoblación es tan acuciante y en el que los grandes polos de atracción no se mueven de las capitales de provincia, en realidad, se podría decir que de Zaragoza, es de alabar que el mundo rural cultural se mueve. Y de qué forma.

Robres, una población de apenas 500 habitantes, acaba de inaugurar su Corral de comedias que para el que no esté puesto en la actualidad escénica, igual significa poco, pero estamos hablando de que solo hay una instalación de este estilo más en toda la península (en Almagro, lugar de tradición) y que para inaugurar esta temporada se ha contado con la figura más de teatro puro que existe en la actualidad, El Brujo. Todo fue un sueño de Luis Casáus (promotor, artífice y todos los adjetivos que se le quieran poner de la compañía amateur -pero exitosa- Teatro de Robres) que sin rebrar empezó a trabajar en ella en silencio y llamando a puertas hasta que, por fin, entró la financiación institucional y ahora ya es una realidad. El resultado es un complejo que reproduce la estructura de los corrales de comedias y que sitúa al municipio monegrino a la vanguardia escénica en Aragón. Todo lo que se hable de este proyecto me parecerá poco.

Abizanda y los títeres

Sin salir de Huesca pero en el Sobrarbe tampoco hay que olvidar la aventura de Paco Paricio y Pilar Amorós (es decir, Titiriteros de Binéfar) que acabaron en Abizanda buscando un lugar donde poder asentar un proyecto escénico ambicioso y ya hace 20 años que inauguraron su Casa de los Títeres. Dos décadas por las que han pasado innumerables compañías de teatro de muchas partes del mundo, veinte años haciendo disfrutar a los más pequeños y no tanto, acogiendo artistas en sus instalaciones, pero, sobre todo, demostrando que la cultura si llega al territorio es para sumar y hacer crecer su lugar de asentamiento de forma paralela al proyecto y nunca de manera independiente. El resultado es tan fabuloso que, desde hace ya tiempo, Abizanda se conoce más gracias a la Casa de los Títeres con todo lo que eso conlleva para una pequeña localidad del Sobrarbe oscense.

Tampoco hay que dejar de lado el Corral de García, proyecto de Jesús Arbués en el lugar de sus raíces familiares, que no solo ha conseguido crear un teatro y un espacio de residencias en el medio rural, sino que ha hecho lo más difícil, conseguir llenar la sala en casi todos los espectáculo que se programan. Y eso ya lo quisieran muchos teatros en otros lugares.

Murillo de Gállego y más ejemplos

Murillo de Gállego es otro ejemplo de creación alejada de los grandes centros con su Manhattan Fest y la sala El gato negro que ha auspiciado Alberto_Castrillo-Ferrer. Otro ejemplo de persona aferrada a sus orígenes sin renunciar a crecer hasta el infinito. Eso sí que es una marca Aragón y no otras que nos intentan colocar por todos los lados.

Ejemplos hay muchos más casi por todo el territorio, por supuesto, la Muestra de Ascaso, el Matarranya Íntim, festivales como el Brizna, el Doña, Escenario Estepario... Imposible nombrar a todos pero sí es justo reconocer que su punta de lanza desde el mundo rural es lo que hace realidad el verdadero objetivo de la cultura, llegar a toda la población y enriquecerla.