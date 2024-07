Laberinto Gris, el refugio zaragozano del arte fantástico

En la avenida César Augusto, la arquitectura clásica de las murallas romanas convive con la corriente artística contemporánea de la ciencia ficción. El número 83 alberga Laberinto Gris, la galería de arte donde Luis y Rómulo Royo exhiben el universo fantástico de sus obras. Su última exposición, 'Del Origen al Original', se inauguró el pasado 11 de julio con una jornada de puertas abiertas muy bien recibida por el público zaragozano.

La muestra empareja los primeros bocetos de diversas obras junto a sus correspondientes piezas terminadas. “Entre los primeros dibujos y la obra final puede haber de cuatro días a varios meses de trabajo”, ha aclarado Luis Royo. El artista aragonés alcanzó la fama internacional gracias a sus aportaciones al mundo del cómic y la ilustración. Tras publicar sus obras en revistas como 'Rambla', 'El Víbora' y 'Heavy Metal', en 1992 salió a la luz ‘Women’, su primer libro ilustrado, que le valió el aplauso de la prestigiosa revista estadounidense ‘Penthouse’.

Tres décadas y 25 libros después, Luis Royo sigue cosechando triunfos cada año. En noviembre de 2023, la Galeria Ufizzi adquirió un retrato del ilustrador para sumarlo a su colección. Pero Luis y Royo Rómulo parecen querer versionar la famosa frase de Picasso, “el éxito existe, pero tiene que pillarte trabajando”: a pesar de coleccionar numerosos reconocimientos, nunca dejan de maquinar nuevas ideas.

El piso superior de Laberinto Gris aloja el estudio de los artistas. Luis Royo dibuja en una pequeña estancia, mientras que el caballete de su hijo Rómulo se encuentra en un cuarto más amplio y luminoso. Cada espacio se adapta a las exigencias del trabajo de sus autores: Luis Royo se define “más ilustrado que pintor” y Rómulo “más pinto que ilustrador”. Aunque las diferencias entre sus técnicas predilectas quedan patentes a simple vista, Rómulo Royo reconoce el influjo de su progenitor en su carrera: “Nunca me planteé no dedicarme al arte. Cuando estudiaba en la Escuela de Artes me decantaba más por la ilustración pero seguía pintando porque, en realidad, era como me sentía más cómodo”, ha explicado Rómulo Royo. En su caso, encontró su hueco en el circuito internacional de galerías con cierta rapidez. “Al terminar los estudios le llevé algunas piezas a una galerista de Barcelona y se vendieron en una semana. Así entre en el mundo de las galerías y en las ferias internacionales de Miami, Los Ángeles o Europa”, ha relatado.

Rómulo Royo trabajando en una de las obras de la serie 'Homenaje a Goya' / Jaime Galindo

Padre e hijo, mano a mano

Luis y Rómulo Royo realizaron su primer trabajo en conjunto en 2007, cuando pintaron el fresco de una cúpula en Moscú. A partir de ahí comenzaron a colaborar con frecuencia en proyectos como 'Malefic Time', una trilogía de libros de ilustración enmarcados en un thriller apocalíptico. El primer tomo se publicó en 2010 pero el proyecto pronto se extendió a otros formatos como el manga, los juegos de rol o los recursos audiovisuales. “'Malefic Time' fue el proyecto que más nos hizo enfadarnos. A veces los resultados no salen a la primera y eso nos hizo aprender mucho. Hay que saber cuándo parar y dejar actuar a la otra persona porque puede aportar más que tú”, ha confesado Luis Royo.

En la actualidad, padre e hijo están enfrascados en 'Homenaje a Goya', un conjunto de obras que revisitan las obras del genio de Fuendetodos desde la óptica fantástica característica de los Royo. “Goya en su época tocó mucho la fantasía con los monstruos, las brujas, la irrealidad… No era un artista lineal y nos identificamos con eso”, ha afirmado Rómulo Royo. Su padre comparte esta opinión sobre el pintor neoclásico: “Generaba arte que podía ser aceptado y adquirido por el público, como los grabados, lo que se asemeja a la ilustración actual. Con Goya hemos encontrado muchas coincidencias, no sé si serán cosa de la tierra”, ha bromeado Luis Royo.

Un arte cada vez más codiciado

Precisamente fue el amor del público de masas por el cómic y el género fantástico lo que hizo que el sector más elitista de la pintura lo menospreciara en sus inicios. “Cuando este movimiento cultural explotó a finales de los 60, los estudiosos no le prestaron atención. Eso está cambiando en la actualidad. Muchos académicos se están interesando por este tipo de arte. No es que sea algo nuevo, sino que el público se está acercando más que nunca”, ha reconocido Luis Royo.

Ainara Mur, comisaria de Laberinto Gris, ha vivido en su propia piel la enorme popularidad de la que goza el arte fantástico en los últimos tiempos. “Las últimas exposiciones que hemos organizado han sido una auténtica locura”, ha afirmado la organizadora, que ha asegurado que el prestigio de la familia Royo es incluso mayor en el extranjero. “Algunos cuadros de la serie de 'Homenaje a Goya' se los llevaron a la localidad italiana de Lucca para una exposición antológica. Desde la organización nos dijeron que hacía muchos años que no iba tanta gente a la exposición” ha comentado Mur.

Los artistas y trabajadores de Laberinto Gris junto a algunas de las piezas de su última exposición, 'Del Origen al Original' / Jaime Galindo

Los coleccionistas interesados por la obra de Luis y Rómulo Royo también abundan más allá de la frontera española. “La mayoría de coleccionistas provienen de Estados Unidos, de Canadá y de países de Europa como Francia. El mercado siempre está vivo. El arte es el valor más seguro en el que invertir porque siempre va a costar más en el futuro. Si un autor tiene un nombre, esa obra en el futuro siempre va a valer más”, ha aclarado Ainara Mur.