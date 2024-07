La comarca de las Cinco Villas convoca una nueva edición de su concurso fotográfico

La Comarca de Cinco Villas vuelve a convocar un concurso fotográfico, esta vez, bajo el título: ‘Yo cuido del medioambiente en las Cinco Villas’. Englobando en el mismo desde fotografías que muestren respeto por los espacios naturales, la realización de prácticas de cuidado del medioambiente y sostenibilidad, reciclaje hasta todo aquello que implique la conservación de los espacios naturales, urbanos, etc., presentes en la comarca, y en relación con el tema medioambiental. Así lo recogen las bases de este concurso, que pueden consultarse en la página web comarcal.

Las imágenes, que no han debido de estar premiadas en ningún otro certamen, pueden enviarse desde hoy, 23 de julio, al 16 de septiembre, incluido, al correo: prensa@comarcacincovillas.es Cada participante podrá participar con tres fotografías con una resolución no inferior a un mega, en horizontal o vertical, sin marcas de agua, ni firmas. En el correo, que deberá llevar por asunto ‘Concurso fotografía comarcal’, se debe adjuntar un documento de Word con los datos personales del autor o autora. Este requisito es indispensable, quedando descalificados aquellos envíos que no envíen dicho documento. Los participantes ceden los derechos de imagen de las fotografías presentadas a concurso.

Igualmente, para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre), si en ellas aparecen personas, las imágenes deberán contar con la cesión de derechos por su parte al autor/a de la imagen. En caso de no ser así, la comarca quedará exenta de toda la responsabilidad, que recaerá directamente en el autor o autora de la misma.

Todas las imágenes enviadas se colgarán, por parte de la comarca, en su Instagram oficial. En esta red social estará activo, desde mañana, el concurso que premiará la imagen más popular. Se elegirá la imagen que más votos reciba y tras la supervisión del jurado. Los votos contabilizados se computarán el día 17 de septiembre a las 12.00 horas, momento en que se cerrará la votación a través de esta red social.

Del fallo del jurado, compuesto por profesionales del mundo audiovisual, se dará cumplida publicidad y se comunicará a los ganadores. El jurado tiene entre sus funciones hacer que se cumplan las bases de la convocatoria del concurso, pudiendo declarar desierto alguno de los premios si lo considera oportuno.

En esta séptima edición del concurso se entregarán dos premios, uno que seguirá la decisión del jurado y otro, por el de votación popular. Ambos consistirán en un lote de productos de la Comarca de las Cinco Villas, valorado en 50 euros. Además, se entregarán dos accésits que recibirán como premio otro lote de productos de la Comarca de Cinco Villas, valorado en 25 euros, cada uno. Además, las imágenes ganadoras se publicarán en diferentes medios de la Comarca de las Cinco Villas, así como en medio de comunicación y material publicitario y formarán parte del calendario que edita la entidad.