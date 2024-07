Ricky Martin pone a bailar a Pirineos Sur con sus grandes éxitos

Ricky Martin ha puesto a bailar en la noche de este martes a todo el anfiteatro de Pirineos Sur con sus grandes éxitos. El puertorriqueño, que nunca había actuado en el escenario flotante de Lanuza, ha descargado sin descanso un amplio arsenal de 'hits' para goce y disfrute de los más de 3.000 asistentes. 'María', 'Por arriba, por abajo', 'Livin’ la Vida Loca' o 'La copa de la vida' han revolucionado a un público totalmente entregado a la causa. El puertorriqueño no ha defraudado y ha demostrado por qué se ha ganado el apodo del 'Rey del pop latino' tras más de 30 años de carrera.

Sin duda, su inclusión en el cartel de la trigésimo primera edición del festival fue una de las grandes sorpresas de la cita. Ricky Martin es un mastodonte de la música latina, pero el puertorriqueño se ha adaptado perfectamente a las dimensiones del anfiteatro oscense, que se ha convertido en una auténtica fiesta.

«Qué suerte estar aquí esta noche en esta tierra tan preciosa, qué suerte tienen, me voy a mudar aquí», ha dicho Ricky Martin nada más pisar el escenario. El puertorriqueño ha interpretado un total de 17 canciones. Ha comenzado con 'Pégate' para posteriormente enloquecer a todo el público con los primeros companses de 'María'. Luego han llegado 'Adrenalina', 'Vuelve', 'Shake Your Bon-Bon', 'La Bomba' o 'She bangs', estas tres últimas auténticos 'hits' que reventaron las listas de éxitos hace ya unos cuantos años.

La apoteosis ha llegado en los bises, con temazos como 'Por arriba, por abajo', 'Livin’ la Vida Loca' y 'La copa de la vida', que ha cerrado un concierto para el recuerdo.

El puertorriqueño, este martes durante el concierto. / Jaime Oriz

El artista ha desembarcado en Lanuza en medio de su gira española, que por el momento le ha llevado a Sevilla, Murcia, Pozoblanco, La Coruña, Granada, Madrid, Valencia y Barcelona.

Minutos antes de su gran show, Ricky Martin ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación de Huesca, impulsora del festival, y ha recogido el Premio Pirineos Sur en la modalidad de Diversidad Cultural de manos del presidente de la DPH, Isaac Claver. En el acto de entrega, realizado en el backstage, también ha estado presente el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y el director del festival, Sergio Vinadé, en representación de las empresas organizadoras Last Tour y Big Star Music.

El artista junto a Sergio Vinadé, Isaac Claver y Jorge Azcón tras recibir el galardón. / Jaime Oriz

El galardón, el icónico camello de Pirineos Sur en madera diseñado por Isidro Ferrer, también llegará esta semana a Lila Downs y Chucho Valdés en la modalidad Música e integración. Y es que tras el concierto del puertorriqueño queda un fin de fiesta por todo lo alto. Chucho Valdés & Irakere 50 Goxua’n Salsa actuarán este jueves, mientras que el viernes será el turno de Silvia Perez Cruz y Maro. El sábado cogerán el testigo Grupo Niche y La Lulu y el domingo Mon Laferte y Marilia Monzón se encargarán de poner el broche final a la trigésima edición del festival.