Dorrey Lyles y Marcos Coll Band ponen el broche final este viernes al ciclo ‘Carretera y manta’ del Rock & Blues

El ciclo ‘Carretera y manta’ del Rock & Blues finaliza esta semana por todo lo alto con el concierto de Dorrey Lyles y Marcos Coll Band, el viernes 26 a las 21.00 horas. Las actuaciones de este festival, que está patrocinado por cervezas Ambar, tienen entrada gratuita y por él han pasado ya artistas como Meghan Maike, Jarrod Dickerson, Joe Lastie’s New Orleans Sound y Carlos Childe, John Nemeth, Cedric Burnside y The Crazy Peace of mind. Estaba prevista la actuación del guitarrista argentino Ivan Sigh el jueves 25 de julio, pero el concierto se ha tenido que cancelar por motivos ajenos a la sala.

El programador y propietario de la sala, Pablo ‘Patxi’ Cano, resalta que en ‘Carretera y manta’, como suele suceder en todos los ciclos que ponen en marcha en verano, “tanto la afluencia, como la calidad de los conciertos y la respuesta del público han sido excepcionales”.

Este viernes 26, la cantante norteamericana Dorrey Lin Lyles, diva de la música negra, estará arropada por la Marcos Coll Band, una banda compuesta por Marcos Coll a la armónica, Javier Vacas al bajo, Julian Vaughn a la batería y Emiliano Juárez a la guitarra. Juntos ofrecerán una explosiva mezcla de jazz, góspel, blues y soul en un show único y lleno de energía.

Hija de un popular reverendo, Dorrey Lin Lyles nació en Estados Unidos en 1970 y, en sus primeros momentos, formó parte de varios coros de góspel, siendo incluso premiada en 1997 como la mejor voz principal en los Best Gospel Awards. Llegó incluso a realizar giras por Europa con Harlem Gospel Singers, donde ejerció como voz solista durante años. Desde el año 2007, es miembro permanente de The Very Best Of Black Gospel y colabora con numerosos proyectos musicales.

Por su parte, Marcos Coll es uno de los mejores armonicistas del mundo, embajador y cara de la marca Hohner. El músico gallego residente en Berlín ha actuado en los cinco continentes con su armónica y es una importante figura en el blues mundial. En su último disco Nomade recupera el folk gallego.