'La Familia', lema de la undécima edición del Festival Matarranya Íntim que acoge el fin de semana Calaceite

La XI edición del Festival de las artes escénicas Matarranya Íntim regresa este 2024 del 26 al 28 de julio a la localidad de Calaceite, donde ya estuvo en 2022, en la que el interior de palacios y casas particulares, además de espacios singulares volverán a ser protagonistas de este singular evento que este año tiene como lema 'La Familia'. El cartel anunciador, que ya se ha dado a conocer, es obra de Toño Rapa en colaboración con Fede Paz.

Bajo el lema 'La Familia', Matarranya Íntim presenta una nueva galería de propuestas escénicas contemporáneas bien diversas para jóvenes y adultos, que suponen experiencias únicas e irrepetibles por el entorno en el que se desarrollan.

Esta undécima edición se abrirá este viernes, a las 18 horas con la performance multidisciplinar '44610: La familia postal', protagonizada en catalán y español por los componentes del taller de teatro Matarranya A Escena!.

También el viernes se inaugurará la muestra en la plaza de la Lonja, y a la actuación le seguirá la obra de Gonzalo Santamaría, conocido como Eddy Eigthy, 'The power of the 80's'.

Las calles de Calaceite serán las protagonistas de 'Intimidades tendidas', una instalación colectiva de ropa interior que parte de la premisa de la escritora feminista radical estadounidense Carol Hanisch 'Lo personal es político', que saca a la calle las prendas más íntimas, que siempre se llevan escondidas.

En la programación se incluyen tanto piezas para bebés, como para jóvenes y adultos, que buscan crear experiencias únicas e irrepetibles, explican los organizadores.

Tanto la jornada del sábado como la del domingo incluyen numerosas funciones, algunas de ellas con más de un pase, en diferentes escenarios de la población.

Entre las diferentes propuestas están: 'Com si ho portessin escrit al front', de los catalanes La Confiança; 'Qué sabe nadie' de los valencianos La Peydro; o el espectáculo valenciano-colombiano de danza y teatro físico de 'Nardo, Cae' de Edu Nigro; entre otros.

En esta undécima edición, Calaceite toma el relevo de La Fresneda, en la que es la primera vez que se repite una localidad de la Comarca del Matarraña a lo largo de su trayectoria desde que se organizó por primera vez en 2013 en Ráfales, y haber estado en Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda, Cretas, Valjunquera, Aréns de Lledó y Fórnoles, y con tan solo un parón en 2020 por la pandemia del coronavirus. Ello supone haber pasado ya por más de la mitad de las localidades que conforman esta comarca suroriental de la provincia de Teruel.

Este festival nació como una extensión del valenciano Cabanyal Íntim y se mantiene como un proyecto para llevar teatro de vanguardia al interior de casas particulares dirigido por Jacobo Roger que sigue apostando por acercar obras de teatro y danza, así como actuaciones musicales, a los municipios de la Comarca del Matarranya y dar visibilidad a su riqueza patrimonial.

Como en anteriores ediciones se prevé la presencia de público procedente tanto de Aragón, como de Cataluña, Valencia, Navarra o País Vasco, entre otras comunidades.