El Sonorama se rinde ante el talento del dúo zaragozano Modelo

La banda zaragozana Modelo se alzó con el premio de la IX edición del concurso Talento Ribera el pasado fin de semana. Jorge Doherty, uno de los integrantes del grupo, recibió la noticia mientras disfrutaba de unas vacaciones en la playa. «Salí de bañarme y me llamaron del Sonorama para decirme que habíamos recibido el galardón. No nos lo esperábamos para nada. Es increíble, el Sonorama es uno de los festivales más importantes de España en nuestro género», comparte Jorge. Este reconocimiento no solo valida su talento, sino que también les abre nuevas puertas en el mundo de la música.

La historia de Modelo y su relación con el Sonorama comenzó de una manera poco convencional. «Empezamos tocando en la calle, en Brighton. Decidimos que queríamos entrar en el circuito de festivales, y como el Sonorama es uno de los más grandes de nuestro género, dijimos: '¿por qué no vamos a tocar en la calle allí?'», recuerda.

Con una batería de coche para alimentar sus altavoces, un ukelele y mucha determinación, Jorge y Batz, el 50% de Modelo, se lanzaron a las calles del Sonorama el año pasado. «Nos arriesgamos, no sabíamos si nos iban a echar en la primera canción. Al principio, la gente se paraba por curiosidad, pero luego la plaza se llenó. Tocamos en varios lugares», explica. El zaragozano confiesa que «fue una experiencia increíble que marcó un antes y un después».

Este año, Modelo ha visto cómo su esfuerzo y originalidad han sido recompensados con el premio Talento Ribera. «Había más de 300 bandas a nivel nacional, así que estamos encantados. Tocar en el Sonorama es el premio gordo, porque es una oportunidad increíble para que nos vea gente de toda España», comenta Jorge.

El premio incluye una actuación en el Sonorama (el próximo 8 de agosto), lo que ya está generando una gran difusión mediática para la banda. «El festival tiene muchos seguidores en Instagram y nos ha dado un foco mediático muy interesante. Muchos medios se están interesando por nosotros», señala Jorge.

La trayectoria de Modelo ha sido tan internacional como improvisada. Tocando en las calles de Brighton fueron descubiertos por un miembro del equipo de UB40, quien les invitó a unirse a su gira mundial como 'staff' técnico. «Durante tres años, aprovechamos cada día libre para tocar en la calle en ciudades como Nueva York, Nueva Orleans, y muchas más. Esa fue nuestra gira mundial alternativa», detalla.

Ahora, Modelo se ha enfocado exclusivamente en su música, dejando atrás su trabajo con UB40. «Tenemos 45 conciertos cerrados y muchos más por confirmar. Estamos viviendo de Modelo y el recibimiento ha sido increíble. Lo del Sonorama es un impulso más para nuestra carrera», subraya Jorge.

Energía contagiosa

El éxito de Modelo no ha sido casualidad, sino el resultado de un crecimiento constante y un directo lleno de energía. Según cuenta Jorge: «Hace dos años, tocamos en La Lata de Bombillas en Zaragoza, y venían nuestras familias y amigos. Al año siguiente, tocamos en La Casa del Loco y la gente ya empezaba a conocer nuestras canciones. Este año, hicimos 'sold out' en la Sala Oasis, y la mayoría del público no eran amigos ni familiares. Es increíble ver a gente que no conocemos cantando nuestras letras».

Con una agenda de conciertos que sigue creciendo y nuevas canciones en el horizonte, Modelo no muestra signos de desaceleración. Este viernes actúan en Cuarte y este sábado tienen un doblete: tocarán al mediodía en el Aragón Sonoro de Alcañiz y por la tarde en Aguilón. Además, el 8 de agosto, coincidiendo con su concierto en el Sonorama, lanzarán un nuevo tema titulado 'Todo bien'. «Estamos preparando muchas cosas para 2025, quizás un álbum, pero por ahora nuestro objetivo es hacer muchos conciertos y seguir sacando temas», adelanta el zaragozano.