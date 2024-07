Mon Laferte (actúa en Pirineos Sur): "A través de mis canciones puedo conocerme mejor, y eso es impagable"

Mon Laferte ya se encargó de cerrar la vigésimo octava edición de Pirineos Sur allá por 2019. Este domingo volverá a poner el broche de oro al festival con un concierto en el que presentará su nuevo disco de estudio. En ‘Autopoiética’, la artista chilena ha abrazado la electrónica y los sintetizadores pero sin olvidar su característica mezcla de estilos. Tecno, boleros, tango, salsa, trip-hop, cumbia o reguetón. Todo ello y mucho más conviven en su noveno álbum de estudio.

-La electrónica y los sintetizadores están muy presentes en su nuevo disco.

-Hace tiempo que tenía ganas de hacer un disco trabajando desde la computadora y la verdad es que me divertí mucho haciéndolo. Me encantó tener el control total de todo el proceso. Hacerlo todo desde una computadora te da una libertad enorme para crear y componer desde ese lugar.

-Usted solía componer hasta ahora con guitarra o piano. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Quería salir de su zona de confort?

-Sí, al principio de mi trayectoria siempre con guitarra, luego con piano e incluso a veces tarareando la melodía con el teléfono cuando me agarraba en cualquier lugar. Pero nunca había hecho un disco completo empezando por las bases rítmicas y sampleando cosas. Es una experiencia nueva para mí, pero es que yo veo cada álbum como una posibilidad de crecimiento. Cuando lo abordo me planteo, ‘¿qué voy a aprender con este nuevo disco?’.

-¿Le ha gustado la experiencia?

-Me he divertido mucho haciendo este disco. En todos mis trabajos he estado presente en la producción, pero en este me divertí más porque era todo como más rápido. En álbumes anteriores me aburría un poco en el estudio; por ejemplo buscando el sonido que queríamos sacar a la caja de la batería. En este no ha sido así, porque yo decidía todo jugando con las maquinitas.

-En este mundo se tiende a etiquetar todo. A usted se le encasilla de alguna forma como cantautora latinoamericana. ¿Con este disco quería demostrar que es mucho más?

-Claro, soy cantautora latinoamericana. Pero, ¿qué es ser cantautor hoy, en pleno 2024? En mi opinión ya no es esa imagen del cantautor solo con su guitarra haciendo música muy vinculada al folclore. Mi música sigue siendo de autor, pero utilizando los elementos que tenemos en el presente; usando las computadoras, el autotune, el sampleo… Yo intento sacar provecho de todo ello.

-En el disco conviven muchos géneros…

-Me encanta la mezcla. Soy muy melómana y me gustan muchos tipos de música, así que todo eso se refleja en mis discos. Por suerte, la música en los últimos años se ha abierto mucho. Hoy se permite más la fusión. De todas formas, a mí lo que más me importa es lo que tengo que decir, la historia que quiero contar en ese álbum. Y, de entre toda la paleta de sonidos que existen, lo que hago es elegir algunos para vestir ese mensaje.

-He leído que antes de abordar las canciones ya tenía el concepto del disco en la cabeza.

-Sí, de hecho tenía el nombre del álbum, el concepto de la autopoiesis, incluso los colores y texturas que quería utilizar, pero no tenía las canciones (ríe). Nunca había hecho un disco así. Me apetecía reflexionar en torno a la autopoiesis, esa idea que desarrolló el biólogo chileno Humberto Maturana de que somos seres que tenemos la capacidad de autorrepararnos. Quería hablar desde ese lugar, de que somos seres autopoiéticos celularmente hablando. Y luego también sabía que me apetecía hacer un disco electrónico y más experimental. Luego llegaron las canciones (ríe) y me esforcé de que todas las letras respondieran a ese concepto.

-¿Cómo traslada ese nuevo sonido más electrónico al directo?

-Bueno, en los directos estoy trabajando mucho más con secuencias, pero por supuesto la música en vivo sigue ahí para no olvidar ese folclore, que continúa estando muy presente en mi propuesta. Yo creo que convive muy bien todo.

-¿Cómo será el concierto de este domingo?

-Seguro que muy especial porque el lugar también lo es. Iré con los mismos músicos y los dos bailarines que estoy llevando en esta gira, que tiene un concepto más llevado al cabaret y con un toque circense. Por supuesto, además de presentar el nuevo disco, tocamos las canciones más conocidas de mi trayectoria.

-¿Ya ha empezado a pergeñar su próximo nuevo álbum?

-Tengo la portada en mi cabeza, el título y todo el concepto, pero no las canciones. Ya vendrán. Lo que también desconozco es el sonido que arropará esos temas.

-¿El arte sigue siendo su mejor terapia?

-Sigue siendo muy terapéutico para mí. Y al mismo tiempo es un goce. Disfruto mucho escribiendo canciones y me gusta sobre todo hacerlo en papel. Me divierte y me hace bien. También cuando toco las canto en directo, porque las revisito y recuerdo esa versión de mí que las compuso hace años. Al final, mi música y mis canciones me dan la posibilidad de conocerme mejor, y eso es impagable para mí.