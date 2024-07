El Monegros Desert se convierte por unas horas en la mayor pista de baile del mundo

El Monegros Desert Festival ya retumba entre Fraga y Candasnos. La trigésimo primera edición de la mayor fiesta de la música electrónica de España ha abierto sus puertas a las 14.00 horas y un reguero de personas ha comenzado a llenar de forma progresiva el enorme recinto. "Yo he repetido porque me encantó, me lo pasé genial", cuenta Rebeca, una de las múltiples aficionadas que esperan en la fila. Los asistentes afrontan 22 horas de música ininterrumpida hasta que el festival cierre sus puertas este domingo a las 12.00 horas.

El calor ya se deja notar y el sol aprieta con fuerza, pero eso no ha amedrentado a los asistentes. En total, el festival va a reunir a 50.000 personas, de las cuales 20.000 serán de fuera del país.

El recinto, con una extensión equivalente a 24 campos de fútbol, está dividido en doce escenarios en los que el sonido retumba con fuerza. Entre ellos, un Airbus A330 transformado en pista de baile, se ha convertido ya en uno de los más demandos del evento.

Con la participación de más de 150 artistas, el DJ oscense Andrés Campo ha sido el encargado de inaugurar el festival en el escenario Techno Catedral poco después de las 14.00 horas.

Para asegurar que todos los asistentes vivan una experiencia inolvidable, la organización ha diseñado un cartel de alto nivel, con el tecno como protagonista principal en todas sus variantes. Entre los artistas destacados se encuentran Paco Osuna, Chase & Status (el dúo británico formado por Saul Milton y Will Kennard), DJ Tennis, Astrix, el DJ y productor británico James Hype, el francés Hugel o Chelina Manuhutu, entre otros.

La combinación de música electrónica y tecno con otros géneros como el hip hop, con Hard GZ o los madrileños Natos y Waor, y el reggae enriquece aún más la oferta musical. El drum n bass volverá a ser un gran protagonista de la velada así como el house. Como novedad, el psy trance, está representada por primera vez con su propio escenario en el desierto.

La diversidad de los asistentes, que incluyen tanto locales como visitantes internacionales, refleja la atracción global del evento. La experiencia monegrina se completa con un entorno desértico que aporta un carácter distintivo al festival, siendo una celebración que no solo se vive a través de la música. Lo que comenzó como una reunión local se ha convertido en un referente internacional en el mundo de la música electrónica. Y este sábado se volverá a demostrar.