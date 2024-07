El gran salto del compositor Christian Salamó: de ganar un concurso a sonar en los auditorios de España

Christian Salamó es un estudiante de composición del Conservatorio Musical Superior de Aragón. El joven fragatino ha sido el ganador de la V edición del concurso de composición 'Juan José Olives' del grupo Enigma por su obra ‘Sonos’. Como consecuencia, su obra será representada por la orquesta del grupo Enigma en Zaragoza, Bilbao, Logroño y Madrid.

Christian cuenta que al principio no tenía pensado participar en el concurso, pero que fue un profesor de composición el que le propuso inscribirse y probar suerte. “Una vez inscrito tuve más de un mes para preparar y componer la obra, pero al final, lo hice en las últimas tres semanas porque antes entre los trabajos y los exámenes del conservatorio y que no se me ocurría nada no fui capaz de ponerme”, afirma Salamó.

Christian en una de sus actuaciones / Christian Salamó

La pieza se basa en la música medieval

Al final, consiguió componer la obra llamada ‘Sonos’ que quiere significar sonidos o sonoridad. “La idea de la obra está basada en el intervalo de cuarta. Un intervalo en el que se basa gran parte de la música medieval, que está en el origen de lo que luego será la música clásica y que también ha influenciado en la música de hoy en día”, explica el joven compositor.

“La pieza parte de ese intervalo con un inicio que suena muy medieval y arcaico y con el tiempo se va enturbiando, empiezan a aparecer disonancias y poco a poco se va desarrollando”, describe Christian. Además, la composición empieza como acaba con ese intervalo medieval, como el propio Christian, indica “como si de un viaje del héroe se tratase”.

La idea de hacer esta obra se le ocurrió cuando estaba en la cafetería del conservatorio cuando al azar mientras escribía compases se le ocurrieron los compases con los que inicia la obra. A raíz de eso tomó la decisión de, como ya había hecho con otras obras, explorar el intervalo y ver hasta dónde podía desarrollarlo.

La pieza ha sido compuesta para piano, violín, violonchelo, flauta y clarinete. “Cogí todos los instrumentos que permitían las bases del concurso”, explica Christian. Las bases del concurso daban plena libertad a los participantes, pero sí que obligaban que solo pudiera ser compuesta para los instrumentos ya mencionados, ya fuera para todos, para uno o para diversas combinaciones.

Ganar el concurso supone un gran salto

Para Christian ganar el concurso ha supuesto un gran salto, ya que, pasará de ver sus obras interpretadas por sus compañeros en clase a que una orquesta importante del panorama nacional la interprete en los auditorios de Zaragoza, Madrid, Logroño y Bilbao. Una sensación que Christian describe: “Es incredibilidad, fascinación y algo gratificante, pero también hay una sensación de responsabilidad y presión porque yo soy el creador y estoy para dar pautas y orientar a los músicos”.

La orquesta que lo interpretará y que otorga el premio se trata del Grupo Enigma, una orquesta de cámara de referencia en el panorama nacional y que está asentada en el Auditorio de Zaragoza.

Christian afirma que está aprovechando el verano para “seguir componiendo piezas nuevas más a nivel personal” y también para investigar sobre nuevos concursos en los que participar porque como él afirma: “Ha sido entrar por la puerta grande. La primera vez que participo en algo así y gano”.