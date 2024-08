El Festival Internacional en el Camino de Santiago se detiene este sábado en Tamarite de Litera con el Duo Orpheo

El XXXIII Festival Internacional en el Camino de Santiago hace parada este sábado en la localidad oscense de Tamarite de Litera con un concierto en la Iglesia de Santa María la Mayor que correrá a cargo del Duo Orpheo.

La experimentada y reconocida voz de la soprano montisonense Eugenia Boix, acompañada de la aterciopelada guitarra del maestro cacereño Jacinto Sánchez amenizarán la tarde noche sabatina de la localidad de la Comarca de La Litera a partir de las 20.00 horas en un recital que recorrerá lo más granado de la música del siglo XIX y para el que todavía es posible conseguir invitaciones en 'https://festivalcaminosantiago.bticket.es/seleccionSector.as...'.

El programa incluirá las piezas de Mauro Giuliani (1781-1829) 'Par che di giubilo', 'Confuso smarrito', 'Alle mie tante lagrime', 'Ah! non dir che non t'adoro', 'Ch'io senta amor per femmine', 'Già presso al termine'. También explorará el trabajo de Fernando Sor --'Si dices que mis ojos', 'El que quisiere amando' y 'Muchacha y la vergüenza' y la obra de Vicenzo Bellini -- 'Salve Regina', 'Tamtum Ergo e Genitori', 'Per pietà bell'idol mio' y 'Ah! Non credea mirarti'.

El recital proseguirá con Salvador Castro de Gistau --'A un niño cieguecito', 'Va un jilguerillo alegre', 'Tirana del animalito' y 'Como rosa entre espinas' y finalizará retomando a Sor con 'Mis descuidados ojos', 'Las quejas de Maruja' y 'Las mujeres y las cuerdas'.

Duo Orpheo viene de actuar el pasado 25 de julio en la inauguración del Festival Gata Clásica, antiguo Festival Noches de Hoyos, el evento de música clásica y de cámara que se celebra en Sierra de Gata (Cáceres), tierra de Sánchez, mitad del dúo, y ahora la pareja viaja muy cerca de la tierra de su otro componente, la montisonense Boix.