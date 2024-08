Laura Ondiviela, la aragonesa que pone voz a Spotify

Muchos dicen que los ojos son el espejo del alma, pero para las marcas, son sus voces publicitarias las que reflejan su personalidad y humanizan su empresa. La locutora y actriz de doblaje zaragozana Laura Ondiviela está detrás de la identidad corporativa de muchas entidades de renombre internacional. Spotify, Mercadona, Google o Disney son solo algunas de las marcas a las que la zaragozana ha prestado su voz a lo largo de su carrera. Como reconocimiento a su trayectoria, acaba de ser nominada a los One Voice Awards en tres categorías: Artista de la Voz del Año, Mejor Interpretación Dramática por su doblaje en la serie canadiense ‘Los Misterios de Murdoch’, en el papel de Effie Newsome, y Mejor Interpretación Corporativa por su locución para Altafonte, una distribuidora musical.

Los One Voice Awards se consideran los ‘Oscars de la voz’, pues premian la excelencia en el doblaje y la locución entre 3.500 candidatos de habla hispana. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 11 de agosto en Dallas, Estados Unidos. Esta edición es especialmente relevante porque, por primera vez, reconoce a profesionales de la voz de América Latina y España. Hasta ahora, los One Voice Awards solo se otorgaban a trabajos en inglés de Canadá, EEUU y Reino Unido. “Cada vez que encontraba mi nombre entre las listas de nominados, sentía un agradecimiento enorme. Para mí es un honor estar nominada a un galardón internacional. Siento que por fin obtengo reconocimiento por tantos años de esfuerzo”, destaca la locutora.

Una larga trayectoria

Sus inicios en el mundo del doblaje no fueron fáciles. Tras cursar Periodismo en la Universidad San Jorge, se trasladó a Salamanca para estudiar un posgrado en locución audiovisual. Allí, descubrió su pasión por el doblaje y se mudó a Madrid para continuar formándose. Su profesora, la actriz de doblaje Lucía Esteban, le enseñó las claves de la profesión. “Un locutor publicitario es más profesional cuanto mejor actor sea ya que jugamos con las emociones. Hay que tener una sensibilidad y una empatía enorme porque si no no puedes conectar con lo que está sintiendo el personaje”, explica Ondiviela.

Tanta es la capacidad de transformación de la aragonesa que ningún desconocido ha reconocido su voz en conversaciones cotidianas. “Nunca han identificado mi voz. A veces ni yo misma la reconozco porque interpreto un papel. Me desvinculo de Laura Ondiviela para crear otro personaje”, subraya la locutora.

Después de su etapa en Madrid, Ondiviela volvió a su ciudad natal, y desde hace siete años trabaja en la firma aragonesa Estudios Roma, donde graba todo tipo de proyectos audiovisuales. Entre ellos destaca el doblaje de la serie canadiense ‘Los misterios de Murdoch’, trabajo que le ha valido una de sus tres nominaciones a los One Voice Awards. Además, en 2022 fue elegida como la voz de Spotify entre más de cien participantes, aunque ya había trabajado con la empresa sueca diez años antes, poco después de su llegada a España. Desde hace casi nueve años también es la voz de la centralita de Wizink Bank.

La amenaza de la inteligencia artificial

La capacidad de la inteligencia artificial para sustituir a los humanos en ciertos trabajos se ha vuelto objeto de debate en los últimos tiempos. Aunque de momento abundan las conjeturas, es indudable que la IA amenaza con perjudicar al ya precario mundo del doblaje. “Los avances tecnológicos están fuera de nuestro control, lo único que podemos hacer es defender el trabajo artesanal y protegernos legalmente”, reconoce Ondiviela. La zaragozana tiene clara su apuesta en la lucha contra la inteligencia artificial: “Para diferenciarnos de ella tenemos que ser todavía más humanos. Últimamente los creativos de las agencias de publicidad buscan una voz natural antes que la perfección técnica”, concluye la locutora.