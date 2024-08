Un cómic 'investigará' el misterio del cráneo de Goya

El 16 de noviembre de 1888 los restos de Francisco de Goya fueron exhumados con el objetivo de trasladarlos a España desde Burdeos, ciudad donde el pintor descansaba desde hacía seis décadas. La sorpresa al abrir el féretro fue mayúscula: el cráneo del genio de Fuendetodos había desaparecido.

Muchos han intentado esclarecer el misterio de la decapitación póstuma de Goya. Unos dicen que el autor del robo de la cabeza fue algún seguidor de la frenalogía, una pseudociencia en boga en el siglo XIX que aseguraba que la forma del cráneo podía influir en la personalidad de los individuos. Otros, no obstante, afirman que el pintor Dionisio Fierros fue quién sustrajo el cráneo para plasmarlo en una de sus obras. Ahora, el dibujante Sergio Bleda propone una nueva explicación a este enigma.

‘El pacto de Goya’ es el proyecto resultante de dicho empeño, un cómic que fusiona las fuentes históricas con la imaginación. El artista albaceteño se ha documentado durante diez años para llevar a cabo esta obra. “He leído todas las biografías que han caido en mis manos, fui a museos, aprendí a hacer grabados. Además, dibujar esta época es complicado ya que no hay fotografías. Está siendo un proceso largo pero apasionante, porque el trabajo de documentación me encanta” ha confesado Bleda. El artista incluso ha visitado Fuendetodos y el Museo Goya de Zaragoza para estudiar la presencia del pintor aragonés en su lugar de nacimiento. “Para mí ir a Fuendetodos y ver el pueblo del maestro fue como ir a Disneyland. Goya es un pintor que he admirado siempre, desde que lo descubrí en la EGB porque me mandaron hacer un trabajo sobre él. Me ha acompañado toda la vida”, ha explicado el manchego.

El dibujante Sergio Bleda / Sergio Bleda

En la obra de Sergio Bleda, los hechos históricos irrefutables conviven con sus hipótesis fantásticas. “La historia se basa en una espaculación sobre los motivos y las causas de la desaparición del cráneo de Goya, pero también reflejo momentos relevantes de su vida”, ha detallado el dibujante. Su historia recorre la infancia del pintor, pero también su etapa de educación pictórica en Italia, otra faceta poco estudiada de la biografía del artista. “Me centro en llenar los huecos que no sabemos de la vida de Goya con una historia fantástica y al mismo tiempo ser muy riguroso y exhaustivo en las partes que sí sabemos”, ha aclarado Bleda.

Los misterios del genio de Fuendetodos también envolvieron a sus allegados. La figura de Rosario Weiss, ahíjada y discípula del pintor aragonés constituye toda una incógnita. A menudo olvidada, Sergio Bleda la convierte en una de sus protagonistas. “Rosario Weiss murió muy joven pero llegó a ser falsificadora, copista del Museo del Prado y Académica de mérito de San Fernando. Es un personaje fascinante” ha reconocido el dibujante.

Un proyecto financiado a través del crowfunding

Para financiar ‘El pacto de Goya’, Sergio Bleda ha recurrido a una campaña de crowdfunding o micromezenazgo. La recaudación de fondos terminó con éxito a principios de año, por lo que el dibujante se encuentra ahora inmerso en el proceso de creación. El primero de los dos volúmenes que forman el cómic saldrá a la venta durante la primera mitad de 2025. “‘El pacto de Goya’ es la sexta obra que financio con este sistema. Antes he trabajado con editoriales francesas, estadounidenses y españolas pero desde hace unos años los proyectos que me ofrecían no me interesaban y los que yo quería dibujar no atraían a los editores”, ha confesado Bleda. El autor ha encontrado su sitio en la autopublicación: “Como por suerte tengo una larga trayectoria y un número de lectores que no son muchos pero son muy fieles, me ha permitido financiar las obras que a mí me apetece hacer”.

Sergio Bleda cuenta con una carrera de más de 30 años en el mundo del cómic. Con tan solo 16 años empezó a ilustrar tiras de prensa para un semanario local de Albacete. Poco después, dejó los estudios para dedicarse de lleno al dibujo. “En este camino he tenido momentos mejores y peores, en general una carrera artística es complicada. Aún así, creo que puedo estar orgulloso de decir que vivo de esto”, ha declarado el albaceteño.