Juan Moro, el fotógrafo aragonés que dispara lienzos

La duda surge al instante ante cualquiera de las imágenes. ¿Se trata de una fotografía o de un lienzo? La mera vacilación, por sí sola, ya dice mucho del talento que se esconde tras la mirada del fotógrafo Juan Moro. El aragonés de adopción (lleva más de 30 años afincado en Zaragoza) está a punto de publicar uno de sus trabajos más personales, un libro compuesto por 48 instantáneas acompañadas cada una de ellas por otros tantos poemas de autores de la tierra.

Alfredo Saldaña, Manuel Martínez-Forega, Olga Bernad, Nacho Escuin, Celia Carrasco, Gabriel Sopeña, Marisol Julve, Javier Barreiro, María Pilar Clau o Cuti Vericad interpretan cada fotografía dejándose llevar por el peso de la imagen y la palabra. El resultado es una experiencia de lectura única, un libro perturbador y subversivo a medio camino «entre la pintura del Renacimiento y la fotografía moderna y surrealista».

Se titulará 'Occulta Verita', porque esta pequeña joya artesanal aún no está publicada. Moro acaba de lanzar un 'crowdfunding' a través de la plataforma verkami para reunir los 6.500 euros necesarios para poder editar 600 ejemplares. Una vez cubiertos los gastos, todo el excedente que se consiga se destinará a la asociación de niños con cáncer Aspanoa y a la Fundación Luzón (enfermos de ELA). «No pienso ganar ni un euro con esto», zanja Moro, que apunta que el libro se publicará (previsiblemente en octubre) bajo el sello de Olifante Ediciones de Poesía (en su colección Olifante Ibérico Edición Especial).

Dos páginas del libro tal y como quedará editado. / ep

Hace un año y medio, cuando el fotógrafo empezó a pergeñar 'Occulta Verita', lo concibió como una obra de teatro «muy influenciada por 'La divina comedia'». «Dante para mí es dios», apunta. De hecho, las 120 páginas están divididas en cuatro actos. En el primero ('La liberación-el despertar'), los personajes afrontan dilemas morales ansiando encontrar la verdadera libertad; en el segundo se sumergen en la búsqueda de la sexualidad; la religión, la censura y la represión centran el tercero; y el último abraza los grandes temas de la vida y la muerte.

A través de este viaje emocional, el libro invita al lector a cuestionar su percepción de la realidad y a explorar las verdades ocultas que residen en lo más profundo de la existencia humana. «En esta época de redes sociales, de playas soleadas, de filtros y gente guapa, no está mal que aparezca un libro como este lleno de reflexión, subversión y rebeldía», subraya Moro.

El fotógrafo Juan Moro está especializado en retratos y desnudos. / Juan Moro

'Occulta Verita' es el trabajo más personal del fotógrafo zaragozano, más incluso que ese gran proyecto titulado 'Gentes de mal vivir', en el que ha retratado en blanco y negro a 400 artistas y creadores aragoneses. «Este libro es distinto porque es 100% autobiográfico, aunque creo que también es una biografía del mundo. A fin de cuentas, quién no prueba, quién no se libera y no se reprime», señala Moro, que apunta que en el libro resuenan los ecos de sus admirados Virgilio, Miguel Ángel, Bocaccio, el pintor italiano Roberto Ferri o el fotógrafo checo Jan Saudek.

Un trabajo artesanal

El madrileño, que lleva más de 30 años en Zaragoza, ha abordado el proyecto de una manera totalmente artesanal y doméstica. Las fotografías las captó en el salón de su casa utilizando a amigos como modelos, al tiempo que todas las máscaras y el atrezo están realizados a mano. De hecho, algunos de los retratados aparecen con más brazos o con huesos incrustados en sus cuerpos, y todo ello lo realizó de forma artesanal usando por ejemplo goma eva. «Muchas de estas fotos las hubiera podido hacer con Inteligencia Artificial, pero yo no la utilizo nunca. No somos mercenarios, somos artistas y no queremos engañar al público», concluye el fotógrafo artístico, especializado en retratos y desnudos.

La portada del libro, con una máscara mortuoria del rostro del fotógrafo. / ep

Asegura Moro que en ningún momento se planteó este proyecto como una exposición, porque quería que el espectador pudiera ver las instantáneas más de una vez facilitando así la reflexión. Además, los poemas confieren a este trabajo una dimensión muy superior, mucho más envolvente. No hay más que acudir a las dos últimas páginas. En ellas aparece un poema del gran Ángel Guinda ('...Todo se está marchando desde antes de haber aparecido. Todo endeble. La vida de la muerte es el adiós') junto a una máscara mortuoria del rostro del fotógrafo aragonés haciendo un guiño a su admirado Dante.