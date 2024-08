El exguitarrista de The Church dará el 10 de agosto en Sos su único concierto en Europa

Marty Willson-Piper, guitarrista del famoso grupo australiano entre 1980 y 2013, acompañado de la violinista Olivia Elektra, ofrecerá este sábado, 10 de agosto, en la localidad zaragozana de Sos del Rey Católico su único concierto en Europa de este verano.

La cita será a las 22.30 horas en la Lonja Medieval, el mismo lugar donde tenían lugar los conciertos del festival Luna Lunera.

El guitarrista repasará en directo toda su carrera: los éxitos de The Church, temas de sus discos en solitario o su paso por bandas como los también australianos The Saints o la banda de británica de folk gótico All about Eve.

Marty Willson-Piper también ha colaborado y escrito canciones con artistas de la talla de Grace Slick --"Jefferson Airplane"/"Starship"--, Linda Perry --"4 Non Blondes", "Aimee Mann"-- Susanna Hoffs --"Bangles"-- o David Gedge --"Wedding Present"--.

También ha formado parte de bandas de Rock Progresivo como Noctorum y Anekdoten y en 2022 hizo un disco a medias con Brix Smith --"The Fall", "Adult Net"-- llamado "Lost Angeles" que es una auténtica joya de Rock alternativo, guitarrero y melódico pero arriesgado. Fantástico.

The Church está considerada una de las mejores bandas de la historia de la música australiana y llegó a alcanar el éxito en Estados Unidos y Europa en los años 80, lo que les permite seguir girando por todo el mundo en la actualidad, así como continuar editando discos que la crítica ensalza con regularidad. Son también una importante influencia en toda la escena del rock alternativo, indie rock o el rock gótico.

Se formaron en Canberra en 1980 y en 1988 alcanzaron el numero dos en USA con "Under the Milky Way". Desarrollaron una extensa carrera en la que grabaron otros hits --"Reptile", "Metropolis"-- y discos tan destacables como "Heyday", "Starfish", "Gold afternoon fix" o "Seance".

A lo largo de sus más de 40 años de carrera han girado intensamente por todo el mundo abarcando estilos que van desde el post-punk de sus inicios hasta el rock progresivo o la psicodelia siempre marcados por el sonido de las guitarras de Marty, sobre todo de 12 cuerdas, creando ambientes e intensidades combinados con el lirismo de las letras.