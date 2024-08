Clara Morales (autora de 'Ya casi no me acuerdo'): "Haríamos bien en no olvidarnos de nada"

En ningún libro es casual el título y, en este, tampoco. 'Ya casi no me acuerdo' es el brillante debut en la literatura de Clara Morales, que ha construido un libro de relatos en torno a la memoria. La memoria está llena de falsos olvidos, no creo que haya un olvido completo, cuando las cosas parecen olvidadas siempre hay un hilo del que tirar. Tanto en lo íntimo como en lo colectivo siempre hay posibilidad de recuerdo, no hay olvido permanente», explica la autora, que visitó la librería Cálamo de Zaragoza para presentar su obra publicada por la editorial Tránsito.

«Me interesaba pensar en la memoria, el recuerdo y los efectos del pasado en el presente, cómo nos contamos las cosas, quién las cuenta y a quién y sus efectos. Tenía claro que quería hacer eso desde distintos puntos de vista, que es lo que permite el relato. Es que en el fondo mi forma de pensar en algo es escribir», relata Clara Morales.

13 relatos para un libro

En 'Ya casi no me acuerdo', ven la luz 13 relatos de la onubense en el que, a través de la memoria, lo personal y lo política se trenzan dejando claro que la memoria individual tiene mucho de colectiva y viceversa. «Tenemos una intuición de lo que influye el pasado en el presente de manera intima, pero cuando pasamos a lo colectivo hacemos como que no es así. Hay gente que dice ‘ha pasado mucho tiempo, hay que olvidar, no hay que remover’... cuando sabemos que las cosas no funcionan así. Es importante aprender de lo íntimo para pensar en la memoria colectiva y al revés. Recordar no solo es necesario sino que es inevitable, nadie te puede decir que te olvides de algo».

La autora también ha reflexionado sobre lo selectiva de la memoria con respecto a experiencias negativas: «Creo que los recuerdos traumáticos permanecen de manera más evidente que los alegres porque suponen un daño y el daño, el dolor, funciona como una especie de alerta de que algo no está bien y hay que encargarse de ello, con la alegría no sucede lo mismo. También pasa que los recuerdos son asociados al dolor porque los relacionados con la alegría no generan conflicto», reflexiona en voz alta.

El recuerdo y el olvido

¿Hay algo que querría olvidar Clara Morales y no puede? «En el fondo, en el fondo, aunque haya veces que todos queremos borrar algo, no hay nada que quisiera olvidar, al contrario, me gustaría recordar más. La memoria es también como un espacio de conocimiento de lo que somos y queremos ser. Escribir esto me ha hecho pensar en ese querer olvidar de una manera distinta, es humano querer olvidar para aliviar un sufrimiento, pero en el fondo haríamos bien en no olvidarnos de nada», concluye la escritora, que revela que la promoción le ha enseñado a ver su libro de otra manera: "El acto de escritura se determina con el acto de lectura, necesitas de esa lectura para terminar de entenderlo tú misma».