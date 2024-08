‘Señuelo’, el corto aragonés que se cuela en la final de The Dream Makers

El cortometraje aragonés 'Señuelo' ha logrado colarse en la final de la primera edición del concurso 'The Dream Makers', un proyecto que busca descubrir y promover nuevos talentos cinematográficos. Martha García, una joven zaragozana de 24 años, es la mente creativa detrás de esta obra, elegida entre un total de 241, que combina elementos de la realidad y la fantasía para contar una historia sobre la madurez y la pérdida de la inocencia.

'Señuelo' narra la historia de un niño que debe enfrentarse a la caza para probar su valía en el mundo adulto. «Es un relato sobre cómo nos cuesta crecer. El mensaje que quería dar es que no tenemos que desprendernos de nuestra inocencia», comenta Martha García. Basada en una anécdota familiar, la zaragozana añade a su narración un toque fantástico que le permite abordar estos temas desde una perspectiva mágica. «Lo que más me gusta es mezclarlo todo con un tono que no sea puramente realista, sino que tenga algún aspecto sobrenatural», añade.

El cineasta Guillermo del Toro es la principal inspiración para García por su habilidad para mezclar fantasía y realidad con dramas sociales. «Me parece una forma muy inteligente de hacer películas», explica la joven. «Todo se puede mezclar y no tienes porque encasillarte en un solo género, esa es mi visión artística», agrega.

Sin embargo, algo que resalta García son las dificultades a las que se enfrentan los nuevos talentos en el mundo audiovisual: «Te puedes encontrar con muchas barreras de entrada. En mi caso, no tengo los medios necesarios para hacer una película o un corto con el estándar y la visión artística que me gustaría».

El cineasta J. A. Bayona es uno de los impulsores de este proyecto junto a Cupra y la escuela de cine ESCAC. / El Periódico

'The Dream Makers' es un proyecto impulsado por Cupra (la marca española de automóviles), el cineasta J. A. Bayona y la escuela de cine ESCAC, que ofrece a los finalistas la posibilidad de desarrollar sus guiones con tutorías y críticas constructivas. Para García, esta oportunidad es única: «Esta iniciativa elimina muchas barreras de golpe. No es habitual que se ponga tanta fe en el talento joven o en gente que no tiene títulos conocidos».

El concurso, que culminará en el Festival de Sitges, no solo dará visibilidad a los proyectos finalistas, sino que también servirá como plataforma para conectar con profesionales del sector. «Estamos haciendo un gran trabajo y creo que esta ocasión nos va a dar un empuje muy bueno», añade García.

Aun si no gana el concurso, García ve un futuro prometedor para Señuelo. Confía en que la visibilidad y las conexiones que pueda hacer en Sitges facilitarán la proyección y realización de su corto. «Los trabajos de los siete finalistas van a tener cierta proyección, se van a realizar de una manera u otra, independientemente de si el concurso te lo financia o no», manifiesta.

García destaca el esfuerzo de la Aragón Film Comission por atraer producciones a la comunidad, aunque señala la necesidad de facilitar la entrada de nuevos talentos a la industria local: «Somos muchos y conozco a mucha gente que le gustaría trabajar en Aragón, pero no ha encontrado una salida». La joven cree que hay mucho potencial por explotar en la región y aboga por una mejor intermediación entre las producciones y los jóvenes cineastas aragoneses.