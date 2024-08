Gerald B. Fillmore: "Hay pequeños ejércitos que están luchando por hacer más cine en Aragón"

El telón del Teatro Bellas Artes de Tarazona se levantará este sábado para dar comienzo a una nueva edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria. Y lo hará con una propuesta con sello aragonés: la película 'Amor en toda la cara', dirigida, escrita y protagonizada por el zaragozano Gerald B. Fillmore, quien pretende arrancar carcajadas al público con una comedia que nació en plena pandemia y que hace poco más de un mes se desplegaba en la gran pantalla.

Lo que comenzó como un cortometraje titulado 'Hold of applause' ('Esperando al aplauso') en 2021, que ha recorrido 130 festivales y ganado 29 premios, ha evolucionado hasta convertirse en un largometraje y ha dado el salto a la gran pantalla. «'Amor en toda la cara' es una comedia romántica filmada íntegramente a través de videollamadas, una técnica que permite al espectador sentirse parte de la acción mientras sigue las peripecias de una pareja separada por la pandemia», explica Gerald B. Fillmore.

«Como funcionó tan bien el cortometraje, me propusieron hacer un largometraje en el mismo formato, pero no sabía muy bien cómo plantearlo al principio», confiesa Fillmore. La inspiración llegó cuando varios amigos suyos se encontraron en situaciones similares: atrapados en España durante la pandemia mientras intentaban renovar sus visados para regresar a Estados Unidos. «Ahí pensé que había una buena historia: alguien queda atrapado en un país donde no quiere estar y que, además, debe convivir con su padre con el que no se lleva bien», cuenta el cineasta.

La historia transcurre entre Los Ángeles, Londres, Madrid y Zaragoza y cuenta con un elenco internacional que refleja la diversidad cultural y lingüística que Fillmore tanto valora. «Es una película que rinde homenaje a nuestra lengua y a las conexiones que nos unen a través de las pantallas», comenta el zaragozano, orgulloso de haber trabajado con actores como la mexicana Vanesa Benavente, quien interpreta a su pareja en la ficción, y Tito Valverde, que da vida a su padre en el largometraje.

Una comedia internacional

La película, que transcurre en un periodo de varios meses, también exigió recrear la sensación de incertidumbre y confinamiento que definió el año 2020, todo ello en un escenario de 2023. «Simular que todavía estábamos en pandemia fue un reto interesante, pero necesario para mantener la autenticidad de la historia», comenta Fillmore.

La película aborda un tema muy actual: «Cómo la tecnología ha transformado nuestras relaciones humanas, consumiéndolas a través de las pantallas. 'Amor en toda la cara' reflexiona sobre la inmediatez con la que estamos acostumbrados a obtener lo que deseamos, y cómo este consumismo digital puede afectar negativamente a nuestras conexiones personales», reflexiona Fillmore. El zaragozano destaca que, aunque la tecnología facilita muchas cosas, es crucial no aplicar esa lógica de inmediatez a las relaciones, que aquellas que valen la pena son las que requieren esfuerzo, dedicación y tiempo.

Vanessa Benavente en una de las escenas del filme. | EL PERIÓDICO

Gerald B. Fillmore no es un nombre nuevo en el mundo del cine y la comedia. Aunque esta es solo su segunda película, la primera fue hace 20 años, el zaragozano ha acumulado una experiencia considerable tanto delante como detrás de la cámara. Su trayectoria comenzó en Zaragoza, donde empezó haciendo cortometrajes durante su adolescencia. Posteriormente, estudió en la Escuela de Teatro de Zaragoza, lo que lo llevó a Madrid para especializarse en guion. Así, ha trabajado en televisión, cine y teatro tanto en España como Estados Unidos, donde reside actualmente.

Este amplio bagaje le ha permitido enfrentarse al doble reto de actuar y dirigir en 'Amor en toda la cara', algo que, aunque complicado, ha disfrutado «enormemente». «Dirigir y actuar al mismo tiempo requiere mucha preparación previa. Suelo dedicarle mucho tiempo a la preproducción para tener todo lo más cerrado posible. Pero, al final, es muy gratificante», admite.

Fillmore tiene una visión optimista sobre el futuro del cine aragonés. «Creo que está en mejor salud que antes. Hay muchos pequeños ejércitos luchando por hacer más cine en Zaragoza y Aragón, como la Zaragoza Film Office, que ha sido clave para conseguir las localizaciones en el Palacio de Sástago o en el aeropuerto, y que también fueron los artífices del preestreno que hicimos en la capital aragonesa», explica.

En cuanto a la comedia en España, Fillmore no duda en señalar que, aunque enfrenta sus propios retos, está en un buen momento. «Diría que la situación es trágica, solo por hacer el chiste. Pero en realidad, la veo bien. Hay cómicos y gente escribiendo con mucho talento. Tanto en España como en Aragón, estamos avanzando a buen ritmo en la comedia y en la televisión», afirma.

Después de la experiencia positiva con 'Amor en toda la cara', Fillmore no piensa detenerse. Actualmente, esta trabajando en la segunda parte de 'Los Futbolísimos' con Miguel Ángel Lamata y espera con ansias el estreno de la segunda temporada de la serie 'Muertos S.L'. «Lo que más me emociona es la reacción del público», confiesa Fillmore.