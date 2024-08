Guardando las distancias: La cultura no es un TikTok ni un ‘reel’ de Instagram

No es una novedad, vivimos unos tiempos en los que hay que sorprender cuanto más mejor y en el más mínimo espacio de tiempo. Es decir, formato redes sociales, un vídeo corto, impactante y directo, con el que se pueda hacer llegar tu mensaje. Eso transportado a la cultura es poco menos que una estupidez. La cultura necesita de su reposo, de su tiempo de consumo y de su maduración en la propia mente del espectador. Ni siquiera, si es que aceptamos la clásica división entre espectáculo y cultura, me valdría utilizar ese método para el espectáculo. Creo que todo tiene que estar muy reflexionado y a todo hay que respetarlo en su concepción. Ojo, que no quiero decir que lo que sea breve, corto y directo, no esté reflexionado ni trabajado, pero no creo que sirva como hecho cultural.

¿Por qué? Porque la cultura tiene mucho, además de compartir con el otro (cosa que en tan corto periodo de tiempo sería discutible si se puede considerar que sucede), de aterrizaje en el espectador, de que este se dé de bruces con su realidad y con otras muchas más que ni siquiera imaginó, y sea consciente de su lugar en el mundo y de lo que quiere hacer con su vida. Y no hablo de lo que algunos llaman alta cultura (vaya por delante que no creo en esa distinción para mí desfasada), cualquier manifestación cultural tiene mucho de confrontación por muy banal que pueda parecer a los ojos de cualquiera.

Es verdad que la cultura tiene mucho de filias y fobias, de seguidores que vitorean unas manifestaciones con el mismo fervor que desprecian otras como si no hubiera, primero, sitio para las dos en el mundo, y, segundo, una capacidad para que ambas puedan gustar dependiendo el momento y el lugar.

Pero, para que suceda esto, no podemos convertir la cultura en lo que se está convirtiendo en los últimos años la política, en anuncios breves, directos, retransmitidos en cualquier red... que luego no se cumplen ni por asomo. Primero, porque no se explican (no hay tiempo, se perdería el efectismo que buscan y, desgraciadamente, consiguen) y, segundo, relacionado con ese primer punto, porque no se desarrollan, no tienen un cuerpo al que agarrarse desde la reflexión.

La cultura necesita de la promoción, de mucha promoción, desde cualquier lado (si viniera de parte de los políticos, y de manera monetaria, ya sería otro nivel, pero eso...) y me atrevería a decir que de muchas manera, pero no de cualquier forma. Defendamos las expresiones culturales por encima de todo, esas que se encuentran en un escenario, en un libro o en la calle, pero también en nuestro día a día y en nuestras conversaciones coloquiales, y protejámoslas de los intereses que las quieren convertir en meros fuegos de artificio para vender tal o cual política.

Una sociedad crece a medida que lo hacen las propuestas culturales de sus profesionales y también de sus habitantes. Es por eso que cuando asistimos a movimientos extraños en los que (casi) siempre sale mal parada la cultura la sociedad debe defender lo suyo y lo que le permite crecer hacia un mundo mejor. Cuando sucede lo contrario, cuando la cultura se cae y las expresiones culturales se homogeneizan, el problema no es (únicamente) del que se queda sin trabajo sino del que necesita de la misma para crecer. Y se corre mucho peligro de llegar a ese punto cuando lo que interesa es más el titular de Tik Tok e Instagram que el construir propuestas que perduren en el tiempo.