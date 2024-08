Josetxu Obregón y Sara Johnson Huidobro actúan en Berdún

Josetxu Obregón y Sara Johnson Huidobro (violonchelo y órgano) actúan este martes (22.30 horas) en la iglesia parroquial de Berdún dentro del Festival Internacional En el Camino de Santiago.

El dúo interpretará un programa titulado 'Tanteos. Capriccios, toccatas y otras formas musicales del Seicento italiano', que incluirá piezas de Bernardo Storace ('Toccata e canzon in Fa'); Giuseppe Maria Jacchini ('Sonata per Camera, op. 1 n.º 7'); Girolamo Frescobaldi ('Capriccio sopra l’aria di Ruggiero'); Michelangelo Rossi ('Toccata Seconda'); Giuseppe Maria Jacchini ('Sonata per Camera, op. 3 n.º 10'); Bernardo Storace ('Ballo della battaglia' y 'Aria sopra la Spagnoletta'); Domenico Gabrielli ('Ricercare V para cello solo'); Domenico Gabrielli ('Sonata en La para cello y continuo'); Girolamo Frescobaldi ('Capriccio sopra l’aria Or chè noi rimena'); Angelo María Fioré ('Trattenimento da camera, op. 1, n.º 11'); Bernardo Storace ('Toccata en Sol'); y Domenico Gabrielli ('Sonata en Sol para cello y continuo'). El festival se prolongará hasta el próximo 25 de agosto en la Jacetania.