El Pablo Gargallo sigue ganando notoriedad con iniciativas como el Festival Rompepuertas y la sala Entre Luces

El Museo Pablo Gargallo se ha convertido en un centro neurálgico de la escultura en la capital aragonesa y en un dinamizador cultural y social que ahora destaca en la plaza San Felipe de Zaragoza.

Siempre joya escondida de la ciudad, a pesar de que el año que viene cumple 40 años de su inauguración -el 8 de julio de 1985-, pocas personas acudían a él más allá del "público cautivo" de las visitas didácticas escolares y algunos turistas franceses que conocían la obra y repercusión del escultor aragonés.

Sin embargo, a raíz de superar la pandemia, esta joya cada vez brilla más y, desde luego, se ha dado a conocer y se ha posicionado como la figura del escultor merece. El año pasado batió su récord de visitantes con 45.063 personas, situándose como el quinto museo más visitado de la ciudad.

La exposición de arte japonés 'Kawaii' ayudó sin duda a ello, pero también la cada vez más variada programación que se plantea, con una gran diversificación de público. Así, al histórico programa de 'Al museo en familia', se han sumado visitas teatralizadas 'En casa con Magali y Pablo', visitas guiadas cada domingo, el programa '+60' con voluntarios para ser un espacio de encuentro para mayores o 'Museos y mujeres', con perspectiva de género para conocer la vida de su familia y de otras artistas coetáneas, así como 'Enigma Gargallo' para jóvenes en forma de escape room.

Pero el Enigma no es la única oportunidad de ver a jóvenes por los museos. Gracias a un equipo joven llamado Rompepuertas, hasta 25 jóvenes reciben formación y programan actividades en los museos municipales. Y, como proyecto de fin de curso, presentan el Festival Rompepuertas, que coincide con la Noche en Blanco y que, gracias a las letras 'Gi', este museo lleva dos años siendo protagonista indiscutible.

En 2023, protagonizaron un desfile de moda con dj bajo la marca 'La Gigi' y, este año, con 'Gi Dance', un concurso y batalla de baile, pitonisas o bingo musical que animaron la plaza durante una de las noches más especiales del año para la cultura.

Un museo revalorizado

Por si esto no fuera suficiente, el año pasado tuvo lugar la inauguración de la Sala Entre Luces, la sala táctil donde está prohibido no tocar, un espacio de referencia en la accesibilidad universal e innovación educativa. Consiste principalmente en diez réplicas de emblemáticas obras de Pablo Gargallo no presentes en el museo realizadas por el alumnado del Grado Profesional de soldadura del Centro San Valero, que han adaptado la materia de su programa educativo para este proyecto específico.

Con la asesoría de entidades sociales representativas de las diferentes discapacidades --ONCE, Atades, DFA y La Purísima--, se ha dotado de recursos que permite el disfrute del arte con independencia de las capacidades de cada uno. Y existen unas visitas guiadas específicas para personas o centros con diversidad funcional.

Además, el interés por Pablo Gargallo no ha crecido sólo en nuestra ciudad, sino que ha pasado a jugar en las "grandes ligas" de los museos. Las instituciones que piden obras del escultor maellano en préstamo para sus exposiciones temporales son de mayor relevancia e impacto.

Así, en 2023 se contó con la obra 'La Pareja' para exposición 'After impresionism; Inventing Modern Art' de la National Gallery de Londres. Y actualmente está en curso el préstamo de 'En la artesa' y 'Los humildes' para la exposición 'Arte y transformaciones sociales en España 1885 - 1910' del Museo del Prado. Incluso, para finales de noviembre, está prevista la salida de dos obras para el Museo Picasso de Barcelona.

De la misma forma, el museo ha conseguido este año el aumento de su colección con nueva obra, algo que no sucedía desde 2014, gracias a la incorporación de 'Petra Catalán (1896)', un pequeño relieve de su madre realizado en escayola. Es una obra relevante por ser de la juventud del artista y la segunda obra más temprana del escultor que dispone el museo. En 2022, se recibió una nueva donación de la familia, en esa ocasión de carácter documental, relativa a las cartas personales que tuvo Gargallo tanto con su familia como con los principales artistas del París del siglo XX, que está en proceso de catalogación y digitalización, y que sin duda aportará información de valor incalculable para comprender a nuestro protagonista.

Antes de final de año

Toda esta actividad y su diversidad ha llevado que el Museo Pablo Gargallo acoja, el próximo sábado 26 de octubre, una visita de distintos profesionales de los museos en el marco del ciclo de visitas organizados por la delegación española del ICOM --Consejo Internacional de Museos--.

En ella, se les explicará toda la programación, poniendo énfasis en la sala Entre Luces, museos +60 y Rompepuertas --que ya recibió la visita de Cultural Heritage in Action con profesionales de distintos museos de Europa--.

Antes de ello, en septiembre, se presentarán dos programas: una nueva edición de L'air des temps, un ciclo de cultura contemporánea dedicado al marco cultural de Pablo Gargallo, en el que se hablará de moda, poesía y arte, entre otros; y el programa de visitas Activos de salud, gracias al cual los ususarios entenderán los museos como un recurso que potencia la capacidad de individuos, comunidades y poblaciones para mantener su bienestar.

En septiembre, se inaugurará una exposición dedicada al escultor Francisco Rallo, autor de numerosos monumentos públicos en nuestra ciudad, muchos de ellos en la plaza del Pilar o su entorno, como son los Niños con peces, Caballito --situado tras La Lonja-- o los Leones del Puente de Piedra.

Y, para el 29 de noviembre, se cumplirá el primer aniversario de la Sala Entre Luces, entre lo que está previsto el estreno de un documental de unos 90 minutos contando todo el proceso de trabajo previo a la inauguración de la sala.