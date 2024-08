Queralt Lahoz (actúa en SoNna Huesca): "Los hombres nos llevan muchos años de ventaja, no estamos en equilibrio en la industria"

Es uno de los principales nombres propios de la quinta edición del SoNna Huesca. La catalana está programada el próximo 18 de agosto en el Santuario de San Urbez de Nocito, un lugar mágico muy especial. Queralt Lahoz es una de las sensaciones musicales de los últimos años en nuestro país. Abandera una de las propuestas musicales más rompedoras y atractivas del momento. En su música, atravesada por los sonidos latinos, de raíz y urbanos, el soul y el hip hop dialogan con gracia y naturalidad con coplas y boleros que emergen de manera espontánea de sus orígenes flamencos y de sus paisajes personales. Nacida en Santa Coloma de Gramanet, donde migró su familia procedente de Granada, Queralt Lahoz se apoya en las mujeres trabajadoras de su vida y en su infancia suburbana para imprimir a su música un carácter inconfundible.

Es una mujer catalana con acento granadino nacida en la periferia de Barcelona. Eso le define un poco como persona. ¿También define su música?

Es muy importante el lugar del que vengo para hacer la música que hago. Siento que si mi familia no fuese de clase trabajadora y migrantes andaluces quizá mi mensaje sería otro, desde donde compongo y canto quizá sería otro lugar.

Ha dicho que vienes de las mujeres de tu familia y que siempre vuelves a ellas. ¿Cómo de importante ha sido su abuela en tu carrera artística?

No solo mi abuela sino también mis tías y por supuesto mi madre. Ellas son ejemplos y referentes de lucha y de amor. Mi abuela ha sido muy importante porque ella siempre me escuchó cantar, me dio muy buenos consejos y compartí mucho tiempo con ella.

Su último trabajo es 'Alto Cielo', un EP-película que combina lo visual y lo musical. Suponemos que fue una apuesta arriesgada. ¿Vendrán otras?

Forma parte de mí arriesgar; si no todo sería muy fácil y sería hacer lo que muchas personas hacen, creo que arriesgar y dejarme llevar por mis intuiciones es lo que me mantiene fiel a mí misma y a mis deseos; es lo que me hace feliz para completar una obra.

Aunque el flamenco es una de sus referencias musicales, siempre lo ha usado para transformarlo. ¿Por qué llamó 'Pureza' a su primer álbum? ¿No temía a la ortodoxia del genero?

Lo llamé 'Pureza' porque así definí la sensación de hacer las cosas de corazón y por eso hice la intro del disco 'Origen' donde tres mujeres muy importantes en la música definen el concepto. En cierto modo desafiaba al concepto de los ortodoxos, pero me habría gustado que se molestaran un poco más jajaja.

Su estilo, aunque es personal y algo inclasificable, sería como la suma de folklore más tendencias. Flamenco, bolero y copla, y además electrónica, hip hop, electrónica o Jazz. ¿Podría explicarse así?

Se puede explicar de muchas maneras; no hay una definición exacta porque Queralt Lahoz va mutando. Creo que mi música se define con mi nombre, hay que escucharla para identificarla y ver que es algo muy propio.

En el trabajo que presenta en el SoNna Huesca, 'Alto Cielo', cada canción es una etapa de una relación amorosa.

Sí, correcto. La primera, 'Con miedo a ti', trata sobre el miedo a enamorarse, sobre la inseguridad que te puede dar sentir algo sabiendo que no quieres iniciar nada. La segunda, 'Tan rico', es el enamoramiento, el éxtasis. Es cuando subes por encima de las nubes porque estás feliz con todo. La tercera 'No me salves' es la ruptura ante alguien que cuando te tiene quiere apagar tu luz y cambiarte. Es la reivindicación del amor propio. Y la cuarta es 'Aurora', el canto a la liberación, al perdón, al amor propio.

¿Ha cantado alguna vez en un santuario, en un monasterio como el que va a encontrar en Nocito?

He cantado alguna vez hace mucho tiempo con un río de boleros que tenía pero siempre es mágico encontrar lugares nuevos y con este proyecto será hermoso.

En el programa del V SoNna Huesca hay muchas mujeres solistas. Pero decía en una entrevista que el camino no se habrá acabado hasta que no haya también muchas mujeres instrumentistas y muchas managers. ¿Las bandas y la industria aún son muy masculinas?

Cada vez hay más mujeres pero todavía queda mucho camino por recorrer, siento que nos queda un terreno muy grande por ocupar ya que los hombres nos llevan muchos años de ventaja en este gremio como en tantos otros. Pero sí, la industria todavía no está en equilibrio.

Santa Coloma es cuna de artistas. Autores y autoras, pintores, y músicos: Muchachito Bombo Infierno, Màrius Sempere, usted... ¿Qué pasa en Santa Coloma?

Supongo que es lo que se respira en las calles. La diversidad, sus gentes, la migración tan importante que ha habido y esa identidad comunitaria con la que hemos crecido y que poco a poco se va perdiendo, no vamos a mentir. Su gente tiene algo muy especial.