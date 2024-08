Rock & Blues Café recibe en formato íntimo a The Godfathers, Dr Feelgood, Cordovas y Chuck Prophet

Dr. Feelgood, The Godfathers, Chuck Prophet o Cordovas son grandes nombres del rock que normalmente actúan en salas de formato grande o medio, pero, gracias al ciclo En Petit Comité, se podrán ver y disfrutar en formato íntimo y reducido en la sala zaragozana Rock & Blues Café. La tercera edición de esta propuesta contará con estos exclusivos conciertos, que tendrán un aforo máximo de 200 personas y se celebrarán entre el 13 de septiembre y el 24 de noviembre de 2024. Las entradas ya se pueden adquirir en la propia página web de la sala a un precio entre 17 y 20 euros.

Este ciclo nació hace dos años con la intención de que las bandas y artistas puedan abrirse y acercarse más al público. Así, en sus dos anteriores ediciones se ha podido disfrutar de primera mano de la arrebatadora psicodelia de Rufus T. Firefly, de la energía de Nikki Hill, el virtuosismo y la electricidad de DeWolff o el irresistible groove de R de Rumba & Parcel.

‘En Petit Comité’ comenzará el viernes 13 de septiembre con el concierto de Dr. Feelgood, una de las bandas más importantes que ha dado el rythm & blues. Surgidos en los 70, gracias a su rock crudo se convirtieron en una refrescante alternativa a la psicodelia y al hard rock reinante por aquellos años. La banda se hizo muy popular en poco tiempo, especialmente con la salida de su álbum 'Stupidity', que fue directamente al número 1 de las listas de UK. Para la historia han dejado clásicos imperecederos como 'Roxette', 'Back in the Night', 'Milk and alcohol' o 'Down at the doctors'.

La segunda cita será con Cordovas, el jueves 19 de septiembre. La banda capitaneada por Joe Firstman, bien escoltado por el guitarrista Lucca Soria, acaba de lanzar su tercer disco, 'The Rose of Aces'. Siguen empeñados en trabajar esas armonías enraizadas en el 'twang' del country cósmico, como una versión atemporal del sonido que dibujaran Grateful Dead The Band o los Allman Brothers en las fronteras musicales entre el rock, el country y el folk amplificado. Música americana fronteriza, pero sin fronteras.

La legendaria banda de rock The Godfathers regresan a Zaragoza el viernes 15 de noviembre para celebrar el 35 aniversario de su trabajo más exitoso, 'Birth, School, Work, Death' (1988), con clásicos como el que da nombre al disco, 'Cause I said so', o 'If I only have the time'. A Peter Coyne le acompaña la nueva formación que justo se estrenó a finales de 2019 en la gira por España y que constató el gran nivel de la banda en estos momentos: el guitarrista Richie Simpson y el baterista Billy Duncanson (ambos anteriormente en Heavy Drapes & Baby’s Got A Gun), el bajista Jon Priestley de la banda de punk icónica The Damned y el guitarrista Wayne Vermaak. Todos ellos harán un repaso por este mítico disco al completo, para alegría de sus más fieles seguidores y expectación de nuevos adeptos.

El ciclo llegará a su fin el domingo 24 de noviembre con el concierto de Chuck Prophet. Desde sus días neo-psicodélicos con su banda Green On Red, el artista americano se le conoce por esa mezcla de country alternativo, folk, blues y power pop. Prophet ha editado catorce álbumes de estudio, ha girado y grabado con Lucinda Williams, Aimee Mann, Cake, Alejandro Escovedo y Jonathan Richman; y sus canciones han sido versionadas por Bruce Springsteen, Ryan Adams, Solomon Burke y Heart, entre otros. Ahora, el cantante, compositor, guitarrista y productor californiano regresa con un nuevo disco, ''Wake The Dead', donde introduce la cumbia en colaboración con el grupo ¿Qiensave?. Este nuevo trabajo, el primero desde 2020, tiene previsto ver la luz el próximo 25 de octubre de 2024, siendo esta fecha en En Petit Comitè una de las primeras de su gira junto a una banda completa para tocar estas nuevas canciones y todos sus clásicos.