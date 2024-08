El bosque sonoro se la juega en el tramo final de su ‘crowdfunding’

Tras la DANA que obligó a la suspensión del concierto de Amaral en El bosque sonoro ubicado en Mozota, los organizadores decidieron lanzar un 'crowdfunding' a través de la plataforma Goteo para hacer frente a las pérdidas ocasionadas y poder seguir manteniendo en pie el proyecto. El mismo ha entrado en su recta final y, a falta de tres días, lleva recaudados 30.975 euros, un 63% de lo necesario para llegar al mínimo estipulado, 48.585 euros. Por lo tanto, El bosque sonoro afronta tres días vitales ya que si no se alcanza la cifra mínima en los 40 días marcados por el plazo (que concluyen este sábado), el dinero se devolverá los donantes y el objetivo no se habrá cumplido.

«El bosque estuvo inoperativo e inaccesible durante una semana después de lo sucedido y no pudimos entrar a limpiar y recuperar los equipos hasta varios días después. Durante este tiempo hemos contado con diferentes empresas que nos han acompañado en todos los trabajos de limpieza para volver acceder al recinto y recuperar todo», contaba Víctor Domínguez, portavoz de OCRE y uno de los creadores de El bosque sonoro al lanzar la campaña.

Gastos y necesidades que no cubren los seguros

El dinero recaudado de esta microfinanciación servirá para hacer frente a los gastos y necesidades que no pueden ser cubiertos por los seguros de cancelación y responsabilidad civil con los que cuenta el festival. Estos gastos son los derivados de los días extra de trabajo de personal para montaje y desmontaje, ya que no se pudo acceder a las zonas afectadas en el tiempo que estaba previsto. Durante estas semanas se ha tenido que limpiar, sustituir y reponer el material, así como acondicionar los terrenos con personal y maquinaria especializada. Además, el objetivo es poder rehabilitar y acondicionar el entorno para que estas lluvias no produzcan en el futuro tanto daño como el que han ocasionado.

Pero este 'crowdfunding' pretende ir más allá y con el dinero recaudado se pretende impulsar este lugar como un espacio comunitario de creación y desarrollo de proyectos culturales en el entorno rural. Para ello, es necesario seguir mejorando y acabar de aislar los contenedores (Los Nidos) que ya sirven de zona de trabajo, camerinos y producción durante los eventos culturales y a su vez de espacio de trabajo compartido (co-working) para toda la población durante todo el año. «La posibilidad de estar conectados y poder trabajar y desarrollar proyectos desde aquí es fundamental para poder seguir creciendo. Es motor e impulso y no debemos abandonarlo», afirma Domínguez.