Alberto Gordo: «En Kafka, la risa y el horror se dan la mano»

Le han hecho un millón de veces la broma en forma de pregunta, pero aún así Alberto Gordo no se molesta ni un ápice y no tiene problema en hablar sobre si es kafkiano o no traducir al autor bohemio: «Sobre todo se tarda tiempo», comienza su explicación y prosigue, «es un autor difícil porque tiene mucha densidad de significado, siempre dice más de lo que parece decir, lo entiendes y cuando lo traduces al español te das cuenta de que hay una significación más allá que hay que intentar captar, hay mucha precisión en el lenguaje, una sonoridad, una expresividad… Es un autor muy rico, que es algo fascinante para un traductor pero a la vez es complicado y un poco frustrante cuando ves que no suena igual que en alemán».

El leonés Alberto Gordo es el autor de la traducción de los 'Cuentos completos', de Franz Kafka, que ha publicado Páginas de espuma con ilustraciones de Arturo Garrido, en el centenario del fallecimiento del autor. Gordo visitó recientemente la librería Cálamo junto al editor Juan Casamayor para participar en un club de lectura en torno al libro. Ahí abordó la parte creativa que es inherente a cualquier traducción: «Siempre la hay… pero en autores clásicos y complejos hay que reescribir, hay que ver lo que dice y reescribirlo en tu lengua de la manera más fiel posible, pero siempre hay creatividad. De hecho, yo no creo que haya traducciones malas sino diferentes versiones y esta es mi versión».

'La transformación' en lugar de 'La metamorfosis'

En ella, no es el primero que lo hace, pero el leonés se inclina por titular uno de los cuentos más famosos de Kafka 'La transformación' y no 'La metamorfosis'. «En alemán es la transformación, no hay vuelta de hoja, es una palabra del alemán cotidiano, que es transformación, y lo que le pasa a Samsa es que se transforma, no se metaforsea», dice Gordo antes de matizar: «Yo he intentado abstraerme de las interpretaciones anteriores para no condicionarme, creo que titularlo 'La metamorfosis' eleva el cuento y lo sitúa en una tradición literaria en la que Kafka no estaba pensando, para mí es una novela doméstica muy divertida con reacciones cómicas y absurdas y nunca tuvo en la cabeza hacer la gran obra».

La portada de 'Cuentos completos', de Kafka. / PÁGINAS DE ESPUMA

Y es que Alberto Gordo tiene claro que el cambio que se está produciendo en torno a la interpretación de la vida y la obra de Kafka también está provocando un cambio en las traducciones: «Últimamente estamos viendo un nuevo Kafka que había quedado un poco proscrito que es un Kafka más divertido cuya vida no fue tan oscura. Y desde lo literario, el humor recorre toda su obra y se nota en el registro. Puede que los personajes estén hablando de algo banal y usan el lenguaje burocrático y eso genera un efecto cómico. Yo he tenido muy presente esa nueva interpretación de Kafka para trasladar ese humor. Es divertido y le hace más justicia. En Kafka, la risa y el horror se dan la mano».