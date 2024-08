Guardando las distancias: Los Héroes del silencio son las bandas autóctonas

La noticia se hinchó tan rápido como se deshinchó. No habrá vuelta de Héroes del silencio de momento (después de lo de 2007 es difícil afirmar algo categóricamente cuando está Enrique Bunbury por en medio) y el cebo que revolucionó las redes sociales el sábado pasado era que Héroes del silencio lanzaba una nueva web. Algo que ha encendido a muchos de sus seguidores que poco menos que se lo han tomado como una afrenta y una tomadura de pelo.

Bien es cierto que, en 2024, que una banda lance una nueva web (por muy bonita que sea y por mucho material que aporte) parece un escaso premio para el anuncio realizado a bombo y platillo a través de sus canales oficiales. Y tampoco hay que obviar que aún 17 años después de que se viviera ese regreso imposible (Bunbury llegó a hablar de que sería un milagro cuando se le preguntaba los años anteriores sobre una posible reunificación), los seguidores siguen locos porque vuelva a vivirse algo similar, yo diría que a un nivel aún superior que entonces.

Castillos en el aire

La realidad que uno puede percibir desde fuera es que (casi) todo pasa por las manos del que fuera el vocalista de la banda, Enrique Bunbury, ya que (con matices, ya que está claro que las relaciones personales entre alguno de los miembros no son las ideales) los otros tres integrantes de la banda aragonesa (Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu) estarían por la labor, de hecho, alguno de ellos no tiene ningún problema en decirlo públicamente.

No sé si se producirá tan ansiado regreso, sí creo que conforme pasen los años todo se complica mucho porque la edad no le perdona a ninguno y, seamos sinceros, The Rolling Stones solo hay unos. Lo que sí parece poner de manifiesto estas polémicas que se crean periódicamente sobre un posible regreso es que, más allá de la voluntad de los seguidores, es que la música por lo que sea no pasa por su mejor momento a la hora de crear ídolos musicales, recalco lo de musicales, más allá de los personajes que se puedan crear o de los espectáculos que se organicen en torno a la música. Un problema que se convierte en mayor si nos fijamos en Aragón. Y, ojo, no digo (porque no lo creo) que en la comunidad no haya talentos musicales ni que no sean capaces de llegar a la altura de Héroes del silencio.

Circuitos demasiado estancos

No, lo que planteo es que por un lado está claro que ese salto que dieron en su día los Héroes del silencio, ahora, desde aquí, es muy complicado de dar y eso, obviamente, repercute directamente en que no se va a generar tanta expectación en torno a las bandas aragonesas.

No es un problema exclusivo de esta comunidad, pero en un mundo cada vez más globalizado no solo se están perdiendo las diferentes expresiones culturales propias de los diferentes lugares (la uniformidad de la música es un hecho en muchas vertientes) sino también las posibilidades a las que debe aspirar cualquier formación que empiece en este mundo o que lleve ya una pequeña trayectoria a sus espaldas. Y eso, desgraciadamente, tiene difícil solución en un mercado en el que se han creado circuitos demasiados estancos que conducen a situaciones como que en muchos de los festivales de la península, sean donde sean, toquen los mismo grupos.

En la nueva web que ha lanzado Héroes del silencio se pueden comprar camisetas (los modelos los marcan diferentes nombres de ciudades), entre otros muchos productos. Es decir, que camino de los 20 años sin juntarse para tocar, probablemente su negocio esté generando a nivel de merchandising más que nunca. Sin embargo, algo no funciona como debería cuando se genera tanta expectación por una banda que, de momento, nunca volverá.