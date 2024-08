El bosque sonoro cierra con éxito la primera fase de su ‘crowdfunding’ con más de 50.000 euros

A falta de cuatro días estaba complicado el llegar al objetivo mínimo, pero en la recta final El bosque sonoro de Mozota ha conseguido llegar (y superar) a los 48.585 euros que necesitaban para recaudar esa cantidad y seguir en liza buscando el objetivo máximo, que son 132.951 euros, para los que se abre un nuevo plazo de 40 días.

Han sido 397 las personas que han colaborado en el 'crowdfunding' de El bosque sonoro que ahora mismo cuenta con 51.290 euros recaudados, es decir, parece lejano el objetivo máximo pero la posibilidad está abierta. Entre otras cosas, si el 'crowdfunding' logra los 130.000 euros se destinará a dotar de una instalación de luz y agua al recinto de Mozota lo que facilitará mucho cualquier actividad que se pretenda realizar allí. Si bien, en principio, los promotores anunciaron que grandes eventos como festivales no se volverían a hacer en el recinto. Entre las recompensas que conseguían los diferentes donantes al proyecto de El bosque sonoro había vinilos de grupos como Kase.O, Rozalén, León Benavente y Rodrigo Cuevas, visitas guiadas a la fábrica de Ambar o incluso poder realizar una fiesta privada en El bosque sonoro o hasta una boda.

Desastre con la DANA

El dinero que ya se ha conseguido recaudar a través de esta microfinanciación servirá para hacer frente a los gastos y necesidades que no pueden ser cubiertos por los seguros de cancelación y responsabilidad civil con los que cuenta el festival después de la DANA que asoló el recinto el día que debía haber actuado Amaral. Estos gastos son los derivados de los días extra de trabajo de personal para montaje y desmontaje, ya que no se pudo acceder a las zonas afectadas en el tiempo que estaba previsto. Durante estas semanas se ha tenido que limpiar, sustituir y reponer el material, así como acondicionar los terrenos con personal y maquinaria especializada. Además, el objetivo es poder rehabilitar y acondicionar el entorno para que estas lluvias no produzcan en el futuro tanto daño como el que han ocasionado.

«Nos hemos sentido muy queridos y acogidos durante estas semanas por todas las personas que siguen este proyecto y que iban a asistir el domingo a los conciertos y finalmente no pudieron, con todos los contratiempos que eso genera. Recibimos muchos mensajes de apoyo expresándose su voluntad para ayudarnos e incluso diciéndonos que no querían la devolución del dinero. Estamos muy felices por la respuesta del público», explicaba uno de los portavoces de la organización y miembro de Ocre, Víctor Domínguez.