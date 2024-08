El filólogo de la RAE Pedro Álvarez de Miranda clausura este miércoles los Cursos de Verano de la UZ en Jaca

El filólogo Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española (RAE) clausurará este miércoles con la conferencia 'La obsesión antigalicista' la nonagésimo séptima edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza (UZ) en Jaca (Huesca). La cita será a las 20.00 horas en el Salón de Ciento del Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo.

Álvarez de Miranda colabora con la RAE con el Diccionario histórico de la lengua española y ha sido director de la XXIII edición del Diccionario de la Lengua Española y director ejecutivo de la Escuela de Lexicografía Hispánica.

Es reconocido como uno de los principales lexicógrafos y lexicólogos del español, ha informado la UZ. Entre sus trabajos más conocidos están los libros de divulgación científica 'Más que palabras' (2016) y 'Medir las palabras' (2024).

Además, desde finales de julio, se han celebrado en la Residencia Universitaria de la ciudad jacetana diversos cursos de lengua y cultura españolas, así como otros dedicados a la formación de profesores de ELE, a los que han asistido estudiantes de más de 25 nacionalidades distintas, mayoritariamente de China, Estados Unidos y diversos países europeos --Austria, Francia, Grecia, Irlanda, Reino Unido o Ucrania, entre otros--, así como de Birmania, India, Japón o Nepal.

El director de los Cursos de ELE de la Universidad de Zaragoza, Vicente Lagüéns ha destacado el balance "siempre satisfactorio que tienen estos cursos, que cuentan con una gran repercusión nacional e internacional".

Como viene siendo habitual desde 1927, año en el que comenzaron a andar estos Cursos de Verano, impulsados por el catedrático Domingo Miral, junto a las actividades académicas han tenido lugar visitas y excursiones por la capital de la Jacetania y su entorno natural y paisajístico para favorecer la inmersión lingüística de los estudiantes.

La proyección cultural a través de conferencias y otros actos académicos abiertos al público son, además, un elemento fundamental de los Cursos de Verano.

En el mes de agosto han contado con las intervenciones del escritor y guionista Ignacio Martínez de Pisón; la catedrática y académica de la lengua María Antonia Martín Zorraquino; y el filólogo y también académico José Manuel Blecua Perdices.

Matrícula abierta para los cursos de otoño

Por otro lado, está abierta la matrícula para los Cursos Extraordinarios de otoño de la Universidad de Zaragoza, dirigidos por Carmen Marta-Lazo. En materia de pedagogía y docencia se ofrecen los cursos 'Prácticas de enseñanza creativas en un contexto educativo complejo y digital' y 'Altas capacidades en el aula: identificación e intervención'.

En ciencias e ingeniería, las temáticas serán 'Una visión actualizada de la fisiopatología, la genética y el manejo de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares', 'Advanced characterization of energy storage systems by neutrons and X-rays' y 'Nuevas perspectivas en la aplicación de nanomateriales en conservación y restauración de patrimonio (II edición)'.

El programa de otoño profundizará también en 'Medios de Comunicación, Género y Valores Democráticos', '20 años de la Ley contra la violencia de género: entre el deseo y la realidad' y 'Estudio de Sistemas Socio-Ecológicos'.

'Protocolo y Eventos', 'La realidad tecnológica de la empresa 5.0' o 'Un viaje por la historia a través de la novela', completan la oferta de los cursos que se celebrarán en octubre.