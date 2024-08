El universo cinematográfico de José Luis Borau, por primera vez en un documental

El realizador Germán Roda se llevó una gran sorpresa cuando descubrió hace un par de años que no existía ningún trabajo audiovisual sobre la vida y la obra de José Luis Borau, uno de los grandes cineastas de Aragón además de escritor, productor, editor literario y actor ocasional. Pero cuando decidió poner fin a esta injusticia poética, se percató de que quizá no era tan raro que no hubiera ningún documental sobre su figura. «Creo que si hasta ahora no se había hecho nada es porque es un cineasta muy complejo y muy difícil de abordar. Cultivó muchas facetas, lo hacía casi todo, y todo bien», subraya el director.

En efecto, el reto al que se está enfrentando Roda, especializado en obra documental, es mayúsculo. Porque Borau fue mucho más que cineasta. Presidente de la Academia Española de Cine, académico de la RAE, Premio de las Letras Aragonesas en 2009, profesor, guionista, presidente de la SGAE... El zaragozano, fallecido en 2012, fue casi un hombre del Renacimiento, así que Roda se armó de valor para afrontar esta gran empresa y reivindicar a «uno de los mejores directores de España». «El hecho de que no hubiera ningún documental sobre él fue razón suficiente para ponerme manos a la obra», reconoce Roda, al que le ha sucedido lo mismo con otros de sus trabajos como por ejemplo 'Fleta, tenor, mito' (2022).

El realizador rodó a finales del año pasado el documental y ahora se encuentra en pleno proceso de montaje para que se estrene a lo largo de 2025.

Consciente de la dificultad de condensar su trayectoria en 90 minutos (eso prevé que dure) y debido al trabajo de Borau en diferentes ámbitos de la profesión cinematográfica, Roda ha decidido titular su documental 'Borau y el cine'. «No solo hablo de él, sino que su figura se convierte en el hilo conductor del documental como pieza fundamental de la historia del cine español», explica Roda.

José Luis Borau, que falleció en 2012, en una imagen de 2009. / Esteban Cobo / Efe

De hecho, el audiovisual comenzará con las imágenes de 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza'. La primera película rodada en España entronca directamente con Borau, ya que el zaragozano dirigió cien años después una secuela en la que participaron como figurantes los mejores directores españoles del momento: Amenábar, Cuerda, Berlanga, Bigas Luna, Trueba... En Borau y el cine se proyectarán por primera vez imágenes de ese rodaje celebrado en 1996, tal y como destaca Roda.

Icíar Bollaín y Méndez-Leita

El documental incluirá fragmentos de las siete películas que dirigió –deteniéndose especialmente en 'Furtivos', su obra más conocida–, pero también aparecerán trabajos de otros cineastas. «Habrá secuencias de los directores que más le influyeron, como Berlanaga, Buñuel o Victor Erice, así como otros filmes como 'Mi querida señorita', producida por Borau y que optó al Oscar como película de habla no inglesa», apunta Roda, que lleva casi toda su vida afincado en Aragón.

En el apartado de entrevistas, en el documental han participado entre otros Alicia Sánchez –única actriz que queda viva del elenco de 'Furtivos'–, Miguel Rellán –ganador del Goya el mejor actor de reparto por 'Tata mía'–, el director zaragozano Miguel Ángel Lamata o Icíar Bollaín, que protagonizó las dos últimas películas de Borau y autodenominada como su «nieta cinematográfica». «También aparecen Fernando Méndez-Leite, actual presidente de la Academia de Cine, y Manuel Gutiérrez Aragón, que fueron ambos alumnos de guion de Borau», recuerda Roda.

Icíar Bollaín en el rodaje del documental. / Estación Cinema

No hay que olvidar que el director zaragozano participó activamente en la creación de la primera escuela de cine que hubo en España en los años 60, siendo profesor de guion de Carlos Saura, Pilar Miró o los citados Méndez-Leite y Gutiérrez Aragón.

Trabajo de documentación

Para abordar el documental, Roda acometió como siempre un intenso proceso de documentación. Especialmente útiles fueron los libros sobre Borau escritos por Agustín Sánchez Vidal, Carlos Fernández Heredero y Bernardo Sánchez Salas, que también aparecen en el documental.

'Borau y el cine', que cuenta con el apoyo de Aragón TV, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza, reivindicará la figura del realizador aragonés con una mirada muy amplia. «Lo que quería era darlo a conocer en todas sus facetas, porque él trascendió la figura de cineasta. Mucha gente solo lo conoce como el director de Furtivos y no sabe que fue el productor de Iván Zulueta o que Icíar Bollaín es realizadora gracias a él».

Con este nuevo trabajo, Germán Roda amplía su extensa trayectoria como director de documentales tras importantes filmes como 'Fleta, tenor, mito', 'Marcelino, el mejor payaso del mundo', 'Vilas y sus dobles', 'Juego de Espías' o 'De Lorca a Lorca'.