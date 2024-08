Arándiga acoge un festival ‘Film-Nic’ con la zaragozana Eva McBel a la cabeza

Música en directo y cine es la combinación perfecta para poner el broche final al verano en la localidad zaragozana de Arándiga. El municipio acogerá el próximo sábado 31 de agosto a las 20:30h un festival 'Film-Nic' en el que se proyectará 'Minari: Historia de mi familia', película estadounidense consiguió un total de 166 nominaciones y 76 premios, donde también actuará la zaragozana Eva McBel, reconocida artista cuya música está resonando tanto a nivel nacional como internacional.

Este micro festival al aire libre, organizado por el Ayuntamiento de Arándiga junto a la asociación cultural OCRE y apoyado por Diputación de Zaragoza, contará con la proyección de 'Minari: Historia de mi familia', un modesto largometraje que llegó a los Oscar respaldado por el cariño de la prensa y la buena acogida del público y las nominaciones a mejor película, mejor director, mejor guion, mejor actor, mejor actriz de reparto y mejor banda sonora. Y es que no solo consiguió esas nominaciones, antes de los Oscar ya había conseguido varios, entre ellos el Globo de oro a Mejor película de habla no inglesa y dos premios en el Festival de Sundance, El gran premio del jurado y El premio del público. En total, la cinta obtuvo un total de 166 nominaciones y 76 premios.

Pero no solo habrá cine en esta cita que pone fin al verano en esta localidad ubicada en la Comarca de Calatayud. La parte musical correrá a cargo de Eva McBel, artista zaragozana que ha logrado cruzar el charco al aparecer en series como 'Neighbours' y 'The Ferragnez'. En nuestro país, ha formado parte de la banda sonora de otras populares ficciones como 'Élite', 'By Ana Milán', 'NACHO', 'La edad de la ira' o 'XHOXB'.

Cartel del festival Film-Nic en Arandiga / Haiku

Eva McBel comenzó a subirse a los escenarios con 16 años, empezando con versiones y, poco después, componiendo sus propios temas, hasta que se mudó a Madrid a los 18 años donde comenzó con sus primeros directos en algunas de las salas más emblemáticas de la capital. En 2020 lanzó su primer EP, 'Some Kind of Portrait', el cual inmediatamente comenzó a hacer las rondas entre toda la crítica de música indie, y culminó con el premio a 'Mejor Artista' de los Premios a la Música Aragonesa. Con una música mayoritariamente en inglés, y con sonidos que recuerdan a un cruce entre Jacob Banks y The Lumineers, el disco cruzó también muchos charcos, apareciendo desde en series australianas hasta en la radio estadounidense.

Un año después, en 2021, la artista comenzó a trabajar para preparar su primer LP, 'I’m Glad You Happened' , que salió a la luz en enero de 2023. De la mano de los productores de Bela Transa, este proyecto amplia todavía más los horizontes y el sonido de una artista que no ha hecho más que empezar y que dará mucho que hablar. De hecho, en marzo de 2024, volvió a conquistar al público del Búho Real, tras marcarse un sold out en el Café Berlín el pasado 26 de octubre, y lo mismo hizo en el SanSan Festival y en el Sonorama Ribera.