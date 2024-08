El I Festival de Música Antigua Monasterio de Sijena arranca este sábado con visitas musicalizadas y conciertos

El primer Festival Internacional de Música Antigua Monasterio de Sijena arranca este fin de semana. Esta primera edición se desarrollará este sábado y domingo y los días 7 y 8 de septiembre. La Asociación Patrimonio Sonoro, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Orden de Malta, los ayuntamientos de Villanueva de Sijena, Sena y Sariñena, y la Plataforma Sijena Sí, han organizado este evento musical con la esperanza de que pueda ser un evento anual de gran calado.

Su objetivo es acercar la música antigua de diversas épocas a todo el territorio cercano a Sijena, lo que se quiere denominar 'Territorio Sijena', que incluirá en futuras ediciones no solo la comarca de Los Monegros, sino las comarcas del Cinca, el Somontano, la diócesis de Barbastro-Monzón, etc. Además, se pretende llegar a personas mayores que no pueden desplazarse hasta el monasterio.

Programación

El sábado 24 los conciertos correrán a cargo de la Camerata Patrimonio Sonoro, con un programa que lleva por título ‘Evocaciones instrumentales, entre España e Italia (s. XVI-XVIII)’. Por la mañana habrá visitas musicalizadas en el Real Monasterio de Sijena (Villanueva de Sijena). Al final de cada visita los asistentes podrán disfrutar de pequeños conciertos al final de cada visita. Por la tarde, a las 21.00 horas habrá un concierto en la iglesia parroquial de Sariñena.

El domingo, día 25, los conciertos irán a cargo de Les Satires, con un programa titulado ‘Entre lo divino y humano: sones dieciochescos, cantos populares, fusiones y sinergias entre la Música Antigua y el Folclore Aragonés’. Durante toda la mañana habrá de nuevo visitas musicalizadas en el Real Monasterio de Sijena. Por la tarde, a las 17.30 horas, la Camerata Patrimonio Sonoro ofrecerá un concierto en la Residencia de la Tercera Edad de Sariñena con el programa ‘Evocaciones instrumentales entre España e Italia (s. XVI-XVIII), con anejo del Cancionero Popular de la Provincia de Huesca.

El día 7 de septiembre volverán durante todo el día las visitas musicalizadas en el Monasterio de Sijena. En esta ocasión, los conciertos correrán a cargo de la Capilla Mudéjar, que presentarán el programa ‘Música instrumental española: pervivencia de la tradición, novedades; hacia una primera incursión en el Patrimonio Musical Sijenense’.

El domingo 8 de septiembre se cerrará esta primera edición con visitas musicalizadas por la Camerata Patrimonio Sonoro y el programa ‘À la mode française: música barroca francesa versallesca’. Por la tarde, la Capilla Mudéjar oferecerá un concierto para mayores en el Salón Social de Sena.

Esta música no es ajena a Sijena, donde, además de la música litúrgica, se escuchaban otros géneros. Se tiene constancia de que en los monasterios de clausura —tal y como ocurriera en las principales catedrales y colegiatas aragonesas y españolas— se estudiaba, se interpretaba y se componía la mejor música de la época, y a ellos llegaban los más selectos géneros de toda Europa. Música de otro tiempo, repleta de contenido retórico, compleja, pero a la vez certera en el tratamiento de circunstancias presentes en la vida de toda persona, que escucharon aquellas mujeres que entregaron sus vidas a Dios en el monasterio de Sijena, durante siglos, en un espacio de gran valor patrimonial.