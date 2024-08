Ariadna Redondo: "Mis canciones me han servido para curarme, han sido mi terapia"

Añón, Loarre y ahora, San Agustín. Ni las princesas de los cuentos clásicos recorrían tantos castillos como lo ha hecho este verano la cantante aragonesa Ariadna Redondo. La pianista empezó su andadura en el Festival de los Castillos el sábado 13 de julio en Añón de Moncayo. El 1 de septiembre concluirá la séptima edición del evento que arrancó el 6 de julio.

Ariadna Redondo es una de las encargadas de poner el broche de oro al festival en su penúltimo fin de semana. El público disfrutará de las composiciones de la zaragozana en un vermú musical el domingo 25 de agosto a las 13.00 horas. El Castillo de Pradas de San Agustín ha sido el enclave seleccionado para una cita que promete emocionar a los asistentes. “Quiero interactuar mucho con los espectadores y conectar con cada persona. La cercanía y la naturalidad me parecen mis señas de identidad”, reconoce la cantante.

La creatividad es otro de los puntos fuertes de Ariadna Redondo. Así lo demuestra una de sus técnicas predilectas, el loop-station, un instrumento que permite construir una canción en directo de forma interactiva. “El espectador puede ver el proceso de creación del tema desde el principio hasta el final. Creo la canción sola, incorporando los sonidos uno a uno. Este instrumento también me ayuda a desarrollar mi imaginación y a jugar con las armonías”, explica la pianista.

En constante aprendizaje

Aprender sobre música no fue fácil para la artista aragonesa. Natural de Brea de Aragón, un pueblo de menos de dos mil habitantes, la cantante progresó en su formación musical de forma autodidacta. “En mi región no había muchas facilidades para estudiar música, algo que, afortunadamente, ha cambiado. Yo, por suerte, crecí escuchando grandes artistas gracias a la pasión de mis padres, lo que me ha ayudado mucho en mi carrera”, afrima Redondo.

El piano pronto se convirtió en su instrumento favorito, que aprendió a tocar tras “muchas horas y mucho esfuerzo”. Fue vocalista del grupo pop Baskerville, formación que le acompañó en su primer contacto con el mundo profesional de la música. En 2011, la artista se centró en el jazz junto al guitarrista Alfonso Martínez.

Ariadna Redondo ganó fama a nivel nacional en 2018, gracias a su participación en el programa de Telecinco ‘Got Talent’. “La experiencia fue muy agradable y la recomendaría, aunque cuando fui a la tele acababa de empezar mi carrera en solitario y no tenía la seguridad que tengo ahora. Hubiera preferido haber ido al programa con un bagaje mayor para haber aprovechado más la oportunidad, pero aún así fue genial”, recuerda la cantante.

Su primer disco de estudio llegó en 2021. ‘From the dark’ recoge las primeras composiciones que escribió cuando empezó su trayectoria en solitario. “Fue un viaje personal y muy transformador. Muchas de mis canciones me han servido para curarme, han sido mi terapia”, confiesa Redondo. Recientemente, dos de los temas del disco, ‘Miles away’ y ‘Cry’, aparecieron en la serie de Amazon Prime ‘Atasco’.

Próximos proyectos

Mirando hacia el futuro, la cantante valora la oportunidad que le brinda el Festival de los Castillos y desearía participar en futuras ediciones. “Este festival lleva muchos años haciendo una cosa muy bonita: combina el patrimonio cultural aragonés con la modernidad de los artistas. Debería tener más apoyo porque tenemos que estar muy orgullosos de que en Aragón haya festivales así”, defiende Ariadna Redondo.

A pesar de acumular ocho conciertos este verano, la pianista zaragozana no planea descansar cuando llegue septiembre. “Necesito grabar, y sé que, en el momento que empiezas, no puedes parar. Aún no se si me pondré con un disco o con una canción en particular. No tengo fecha para entrar en el estudio así que no tengo presión”, cuenta la cantante.