Shuarma (Elefantes): "Le debemos mucho a Bunbury, al principio nos abrió muchas puertas"

Shuarma es el cantante y compositor de Elefantes, una de las bandas más emblemáticas de la escena musical española que celebra su trigésimo aniversario. El grupo actuará este sábado a las 23.30 horas en Almudévar, y hará un repaso por sus 30 años de trayectoria musical. Esta es la última cita de El Metro Festival, que ha animado la localidad oscense durante el verano con tres eventos musicales. La velada también contará con la actuación de Javier Ojeda (20.30 horas), vocalista de Danza Invisible.

-Después de 30 años en la música, ¿cómo describiría la evolución de Elefantes?

-Es evidente que en 30 años hay una evolución. La vida cambia, nuestro entorno cambia, y nosotros también cambiamos como personas. Sin embargo, hay algo que permanece intacto: el motivo por el cual hacemos música. Para nosotros, hacer canciones es una necesidad de comunicarnos con la gente. Siempre hemos mirado hacia dentro para entendernos y contar lo que somos. Esa intención es lo que ha prevalecido desde nuestros inicios hasta hoy, y es lo que sigue dando forma a nuestra música.

-¿Qué significó para Elefantes el apoyo de Enrique Bunbury?

-Fue muy importante. Nosotros éramos una banda como tantas otras, luchando por conseguir llegar a algún lugar. Hacíamos conciertos para unas pocas personas, y de repente, en un concierto en Zaragoza, Bunbury se fijó en nosotros, le gustó mucho el grupo y se enamoró de nuestra música. A partir de ahí, nos buscó un sello discográfico, nos llevó de gira por España, México y Estados Unidos, y nos produjo un disco. Todo esto nos dio mucha visibilidad. Pasamos de tocar para diez personas a grandes audiencias, y todo esto nos abrió muchas puertas al principio. Le debemos mucho a Enrique.

-Hace un año actuaron en el Vive Latino, en Zaragoza. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Fue muy bien. Conocemos mucho a la organización del festival, son muy buenos amigos nuestros, y nos parece un festival maravilloso. Ya habíamos actuado en el Vive Latino en México, y nos encanta que esté ahora también en España. Además, con Zaragoza tenemos una conexión muy fuerte, y tocan muchas bandas amigas nuestras, así que nos sentimos como en casa.

-Este fin de semana estarán en Almudévar como parte de la gira del 30 aniversario. ¿Qué pueden esperar los fans de este concierto?

-Estamos en una gira del 30 aniversario, y hacemos un repaso por toda nuestra carrera. Este concierto no será la excepción. Lo que la gente va a encontrar es una banda muy ilusionada. Llevamos 30 años tocando y todavía hay gente que viene a vernos. Tenemos intactas la ilusión y las ganas de subir al escenario y cantarle a la gente. Cuantos más años cumplimos, más afortunados nos sentimos. Un éxito corto es emocionante, pero continuar en el público y que sigan apoyándote es una sensación de responsabilidad y agradecimiento. Esa es la emoción con la que vamos a tocar en Almudévar, con mucho agradecimiento.

-¿Qué diferencia a su último disco de los anteriores?

-Nuestro último disco es un recopilatorio que se llama '30 aniversario o tratado por jardinería'. Pero dentro de poco sacaremos otro, un concierto en directo que grabamos el año pasado en el Sonorama con muchos invitados como Shinova, Viva Suecia, Rozalén, Miss Cafeina, entre otros. El del 30 aniversario es un repaso a toda nuestra carrera, desde la primera canción que escribimos hasta una que hicimos para la ocasión, 'Este amor'. Es una mirada a distintas épocas de nuestra trayectoria para celebrarlo con el público que nos sigue, o para mostrárselo a un nuevo público que quiera descubrirnos. Tenemos una relación muy cercana con nuestro público, algo que nos gusta mucho. No sentimos esa distancia de músico y público; al contrario, para nosotros los conciertos son una celebración, un ritual en el que todos formamos parte. La canción dice: ‘Este amor va creciendo’, y es exactamente la sensación que tenemos. Es la última canción que hemos sacado y refleja en el momento en el que estamos.

-¿Cómo fue su etapa en solitario y como se fraguó su regreso con Elefantes?

-Mi etapa en solitario surgió durante un parón que tuvimos con Elefantes. Yo seguí haciendo lo que sé hacer: componer canciones y subir al escenario. Luego volvimos con Elefantes, pero mantengo viva mi carrera en solitario. Una cosa no quita la otra. Me expreso de forma distinta cuando estoy con la banda que cuando estoy solo. Probablemente mi próximo paso sea un disco en solitario, porque le tengo muchas ganas. Me permite escribir y hablar desde otro ángulo, lo cual me gusta mucho. Soy muy afortunado, porque tengo por un lado mi banda de rock, que me hace sentir en comunidad, y por otro lado, mi carrera en solitario, que me ofrece un espacio de introspección y soledad.

-¿Qué planes tienen para el futuro?

Nuestro siguiente paso todavía no lo tenemos claro porque tenemos una gira muy larga hasta finales de 2025, lo cual es muy interesante. Pero Elefantes, por supuesto, seguimos. No sé si el siguiente paso será un disco mío en solitario o de la banda, la verdad es que no tengo ni idea, pero cualquiera de las dos opciones me va a entusiasmar. Al final, el tiempo te va diciendo lo que tienes que hacer, y cuando llegue el momento lo haremos.