Acantha Lang, la nueva diva del soul, actúa este sábado en Zaragoza

La Casa del Loco de Zaragoza acogerá este sábado 31 de agosto el concierto de Acantha Lang. La cantante estadounidense se ha convertido en una de las revelaciones del soul reciente tras la publicación de su primer disco: 'Beautiful Dreams'. El álbum ya ha alcanzado el número tres de la lista de jazz y soul del Reino Unido, presagiando una larga y muy fructuosa carrera. La actuación comenzará a las 21.00 horas y las entradas están a la venta en localentradas.

El sonido de la estadounidense es indudablemente heredero de lo mejor del soul de los 60 y 70 (sellos como Stax o Fame y artistas como Aretha Franklin o Nina Simone), de los que mantiene la esencia orgánica de los instrumentos y las voces humanas sin trucos modernos pero imprimiéndole una frescura y una energía que procede de sus propias composiciones.

Nacida en Nueva Orleáns, Luisiana, fue conocida antes como compositora que como intérprete, pues su canción 'Gonna be all right' se incluía en el álbum 'Got Soul', de la estrella del Gospel-Blues Robert Randolph & The Family Band, candidato a "Mejor album de blues" de los premios Grammy 2017. Antes llevaba algunos años sorprendiendo en escenarios de New York o Londres pero no fue hasta su debut con el epé 'Sugar Woman', publicado en agosto de 2021, que obtuvo reconocimiento, logrando el premio The New Artist of the Year para la revista 'Soul Tracks', la más prestigiosa del género en EEUU. Pronto sería portada de revistas especializadas de soul como 'Echoes' o 'Blues & Soul' y tocaría con Lee Fields o Rod Stewart.

Millones de espectadores americanos la conocieron en su actuación del popular programa de la CBS 'Saturday Morning' el 13 de mayo de 2023 y tiene más de 12 millones de visitas acumuladas en redes sociales (Youtube, Instagram, Tik Tok) de su serie 'Standing On The Shoulders of... Soul Legends', en la que lleva más de 100 videos versionando clásicos del soul de forma espectacular. Sin duda, una gran oportunidad para ver en directo, y muy de cerca, a una de las promesas del soul a nivel internacional.