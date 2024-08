El Vive Latino ultima su montaje con el 80% de las entradas vendidas

Falta una semana para que el Vive Latino vuelva a abrir sus puertas en el recinto de la Expo y el festival ya ha conseguido vender el 80% de las entradas, según informó este jueves la organización a este diario. Teniendo en cuenta que en las dos ediciones anteriores se vendió un porcentaje relevante de boletos en los últimos días, la cita no está tan lejos de poder colgar el cartel de no hay entradas cuando eche a andar el próximo viernes 6 de septiembre. La empresa, eso sí, no será sencilla.

El año pasado, el festival acarició el lleno técnico con 42.995 asistentes entre las dos jornadas, ya que no hay que olvidar que la organización decidió limitar el aforo en 22.000 personas por día para priorizar el bienestar del público. Superar las sobresalientes cifras de 2023 no será sencillo, pero todo dependerá de cómo evolucionen las ventas en esta última semana.

Mientras tanto, el festival sigue ultimando el montaje de los escenarios en el recinto de la Expo. De hecho, los trabajos podrían concluir este próximo lunes. El jueves pasado el anfiteatro ya avanzaba a muy buen ritmo, mientras que el escenario principal se empezó a levantar el fin de semana.

De esta forma, el festival más importante que acoge la capital aragonesa inicia su cuenta atrás. Hace justo una semana, la organización desveló uno de sus secretos mejor guardados: los horarios de cada uno de sus conciertos. Hombres G, Mikel Izal y Bomba Estéreo actuarán el viernes en las horas preferentes en el escenario principal, mientras que Ilegales, Los Planetas y SFDK lo harán el sábado.

La música empezará a sonar el viernes en el escenario principal a las 17.40 horas con la actuación de La Habitación Roja (17.40). Le sucederán Dorian (19.00), Hombres G (20.40), Mikel Izal (22.55) y Bomba Estéreo (0.55). Los conciertos echarán a andar en el escenario Caja Rural de Aragón con Chambao (17.00), La Cabra Mecánica (18.20), Ginebras (19.55), Trueno (21.50), El Columpio Asesino (0.05) y Varry Brava (2.05). Por su parte, el escenario VL (el más próximo a la entrada del recinto) acogerá las actuaciones de Rada Mancy (17.00), Chata Flores (18.10), Cuti Vericad (19.20), Kevin Kaarl (20.35), Siddhartha (21.50), Bandalos Chinos (23.05), Travis Birds (0.20) y Bachué (2.45).

La segunda jornada, la del sábado 7 de septiembre, ha programado en el escenario principal los conciertos de Rufus T Firefly (17.40), Rayden (19.00), Ilegales (20.40), Los Planetas (22.55) y SFDK (0.55). En el escenario Caja Rural de Aragón actuarán Triángulo de Amor Bizarro (17.00), León Larregui (18.20), Kiko Veneno (19.50), Standstill (21.50), Los Auténticos Decadentes (0.55) y La Pegatina (2.05), mientras que el escenario VL tocarán Rosin de Palo (17.00), Elem (18.10), Enjambre (19.20), Miranda! (20.35), Niños del Brasil (21.50), Porter (23.05), Jimena Amarillo (0.20) y Kinky (1.35).

Entradas a la venta

Las entradas siguen a la venta en la web oficial del festival (vivelatino.es) y en Ticketmaster. Desde el pasado 7 de agosto, cuando los precios se incrementaron en cinco euros, el abono para las dos jornadas cuesta 130 euros (más gastos de gestión) y las entradas de día 80 euros (más gastos de gestión).

Con la tercera edición, el Vive Latino seguirá echando raíces en la Expo con el objetivo de convertirse en una cita casi obligada para muchos zaragozanos. Por el momento, el festival, que se celebra en México DF desde 1998, ya ha permitido reivindicar culturalmente un espacio como la Expo y dejar claro que Zaragoza no puede permitirse el lujo de desaprovechar un escenario como el anfiteatro.