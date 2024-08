Cordovas, Stone Fundation y las propuestas del ciclo Petit Comité protagonizan la programación de septiembre del Rock & Blues

La sala zaragozana Rock & Blues se prepara para la vuelta al cole con un mes de septiembre cargado de propuestas musicales de los estilos más variados. Del 1 al 29 de septiembre se celebrarán una veintena de conciertos de géneros tan variados como flamenco, rock, soul, americana, folk, rock, rumba, soulfunk, r&b, jazz, psicodelia rock o jazz rap. Algunos de estos conciertos forman parte de dos de los ciclos más asentados de la sala, Jazz & Más y Petit Comité, que comienzan este mes. Otra de las novedades de este mes es que la tradicional Noche de Flamenco en el Rock & Blues, que se celebra un miércoles al mes, acogerá a partir de ahora propuestas de flamenco puro mientras que, por otro lado, se estrena la Noche del Hawaiano en el Rock & Blues, un nuevo formato en el que se programarán conciertos de sonidos vinculados al flamenco, pero con un carácter musical más libre y atrevido.

La programación del mes de septiembre incluye doce conciertos gratuitos y ocho con entrada, que pueden adquirirse en taquilla o a través de la web de la sala.

El mes lo inaugura Seven el domingo 1 de septiembre (19.00 horas). Esta conocida banda de versiones zaragozana está compuesta por siete músicos de reconocida trayectoria musical.

El miércoles 4 de septiembre vuelve el ciclo Noche de Flamenco en el Rock & Blues, en esta ocasión con el guitarrista Aarón Jiménez 'El Cherry' ofrecerá un recital como solista con las composiciones que integran su último disco 'De mi raíz al sueño' donde la mezcla de raíces flamencas y gitanas con pinceladas de otras músicas y melodías que conforman un sonido muy personal. El jueves 5 de septiembre será el turno de Los Tibbs, la banda de soul más sensacional y encantadora de los Países Bajos que exuda una energía conmovedora y funky.

El viernes 6 de septiembre (21.00 horas) es el turno de Kanay, un proyecto residente en Barcelona y formado por dos hermanos mitad franceses mitad españoles y un amigo con sombrero. Kanay traza un camino a lo largo de los éxitos más antiguos y con más clase de esa conocidísima música folklórica. El sábado 7 de septiembre hay una cita a las 12.30 horas con Poetas D’calle, un grupo de música de género flamenco fusión de Zaragoza.

El domingo 8 de septiembre, dejando un poco de lado la habitual programación musical, el Rock & Blues ha organizado un evento con entrada gratuita con el que dar la bienvenida a la nueva temporada de la NFL (la liga de fútbol americano por sus siglas en inglés), ya que la sala suele ser un lugar habitual para los seguidores de este deporte. El evento tendrá lugar el domingo 8 a partir de las 17.00 horas, momento en el que se grabará en directo en la sala un episodio del pódcast ‘El Capologist’, muy conocido entre los amantes del fútbol americano.

El miércoles 11 de septiembre llega Stone Fundation, una banda de soul de ocho músicos de las Midlands inglesas que está celebrando 25 años de éxito con la publicación de una antología retrospectiva, ‘Standing In The Light’. La cantante Isabel Marco recala en la sala el jueves 12 (21.00 horas). La magia de su voz atrapa desde el primer momento y ha conseguido convertirse en una gran letrista y compositora con mucho futuro por delante.

El viernes 13 de septiembre (21.00 horas) comienza el ciclo Petit Comité con la actuación de Dr. Feelgood. Formada en Canvey Island (Essex, Reino Unido) a principios de los años 70, sigue siendo una de las bandas de R&B más apreciadas en todo el mundo. El sábado 14 (21.00 horas) actuarán en el Rock & Blues Sobrinus, una banda formada en el sur de Madrid en 1995. Sidney Gámez, Roberto Lozano y Javier Fernández fundan esta banda ecléctica que pasa por el rock urbano, el funk, el jazz o el flamenco, además del rock mainstream de toda su generación. El domingo 15 de septiembre (20.00 horas) da comienzo el ciclo Jazz & Más y lo hace con el concierto de B.A.D. XL, una banda de funk instrumental formada en Barcelona.

El jueves 19 de septiembre, y también dentro del marco del Petit Comité, es el turno de Cordovas. Trabajan armonías enraizadas en el twang del country cósmico.

El viernes 20 de septiembre (21.00 horas) llegan Krisko and the Broadcast, agrupación nacida en Detroit e influenciada por los sonidos del rock and roll de la costa este, Motown y la música de raíces. El sábado 21 de septiembre recala en la sala Rebeca Jimenez, una autora con una extensa carrera y una voz inconfundible. El domingo 22 de septiembre, como parte del ciclo de Jazz & Más, actuará Toto Sobieski 4tet. Sobieski esuno de los bajistas más solicitados de la escena zaragozana, que en esta ocasión se subirá al escenario del Rock & Blues en formato quinteto.

El miércoles 25 (21.00 horas) se celebra por primera vez La noche del Hawaiano, un ciclo que nace con la intención de traer a la sala diversos estilos que, aun teniendo orígenes y sonidos muy vinculados al flamenco, tienen un carácter propio y forman parte de un ámbito musical más libre y atrevido. Rumbas, pop o canción de autor con sonoridades flamencas harán disfrutar al público de diferentes vías de expresión con el flamenco como fuente de inspiración. El ciclo lo inaugurará el grupo Quién Son? que presentará su nuevo disco el miércoles 25 a las 21h. El jueves 26 (21.00 horas) actúa The Hanging Stars, un grupo inglés que acaba de publicar 'On A Golden Shore', un álbum de country desde la perspectiva psicodélica de Jerry García y bañado por la brisa balear.

El viernes 27 de septiembre llega King Sapo, una banda de rock que actualiza el sonido puente entre los 70 y los 90. El sábado 28 de septiembre (20.00 horas) los zaragozanos The Kleejoss Band celebran su X aniversario con la grabación de un disco en directo, un concierto que será toda una fiesta. Finalmente, la última cita del mes será el domingo 29 a las 20.00 horas con Xtragos & The Feelmakers, un proyecto creado en 2019 donde el Jazz y el Hip Hop se funden para crear una mezcla singular.