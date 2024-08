Eva McBel (actúa en el festival Film-Nic): Mi mayor sueño es actuar en el festival Pirineos Sur

La cantante Eva McBel actuará hoy en el festival Film-Nic en Arándiga. La localidad de la comarca de Calatayud ha organizado un evento en torno al cine y la música. Los asistentes disfrutarán de la película 'Minari: Historia de mi familia' y de las sentidas composiciones de la artista zaragozana.

Eva McBel ya está acostumbrada a conquistar el corazón de los aragoneses: con tan solo 25 años, la cantante ya acumula dos Premios de la Música Aragonesa. El primero, a mejor epé, lo ganó en 2020 gracias a 'Some kind of portrait', su primer trabajo profesional. Este año, volvió a alzarse con una estatuilla, esta vez a mejor álbum con 'I’m glad you happened'.

El disco aborda temas como la reconciliación con las raíces y el desarrollo emocional. Las canciones se dividen en cuatro volúmenes, cada uno relacionado con un aprendizaje, y vieron la luz entre el 25 de febrero de 2022 y el 27 de enero de 2023. «Fueron canciones que no propuse "ad hoc", las escribí a lo largo de mi vida y las recopilé en este álbum porque tenía sentido que estuviesen todas juntas. Fue un disco recopilatorio de mis vivencias y de cómo yo estaba creciendo en ese momento», explica la autora.

Mientras que canciones como 'Howling' o 'No te olvides' transitan la melancolía de quien abandona la niñez, otras como 'Enough with the drama' o 'Forget about you' tratan sobre el desengaño y la decepción en las relaciones. «Intento que en mis temas se plasme el mayor rango de emociones posible, igual que espero que la producción las vuelva una experiencia que lleve al oyente a distintos sitios. No tenía un objetivo único, sino explotar al máximo cada canción», revela Eva McBel.

La cantante zaragozana empezó su carrera musical a muy temprana edad. Con 16 años comenzó a dar conciertos de versiones e incluso fundó su propio grupo punk con sus amigas. «Hacíamos un poco lo que nos daba la gana. Éramos malísimas, pero lo pasábamos genial», recuerda entre risas. Fue a los 18 cuando se mudó a Madrid para dedicarse de lleno a la música.

Desde entonces, no ha dejado de cosechar triunfos. Hace cuatro años, firmó con BMG, compañía de música con la que sigue trabajando a día de hoy. Sus canciones han aparecido en series como 'Élite', 'La edad de la ira', 'By Ana Milán', 'Nacho', 'The Ferragnez' e incluso en la telenovela australiana 'Neighbours'. «Es rarísimo escucharme a mí misma cuando veo una serie. Me parece maravilloso que algo que he creado en el salón de mi casa llegue hasta otro continente», reflexiona.

Aunque la música anglosajona de Queen, Florence and the machine, The lumineers y Adele se encuentran entre sus mayores influencias, Eva McBel reconoce sentir una «gran conexión» con su tierra, lo que se refleja en sus objetivos de futuro: «Mi mayor sueño es actuar en el festival Pirineos Sur», confiesa.

La artista aragonesa reside en Londres desde hace unos meses, ciudad desde la que está maquinando sus nuevas composiciones. Tras su cita en Arándiga, actuará el 9 de septiembre en el evento Sofar Sounds de Londres y también tocará en la Estación del Norte durante las Fiestas del Pilar.