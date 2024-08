Luis Zueco: "Los viajes nos definen, siempre nos ha fascinado explorar lo desconocido"

El escritor aragonés Luis Zueco invita al lector en su décima novela, ‘El mapa de un mundo nuevo’ , a viajar a los últimos años del siglo XV y principios del XVI. Una detallada investigación histórica y una narrativa llena de aventuras y misterio son la base sobre la que Zueco explora cómo los viajes han moldeado la historia. Este libro completa la bilogía iniciada con ‘El tablero de la reina’, que trataba sobre el ascenso al poder de Isabel la Católica. El autor presentará su nueva obra el día 10 de septiembre a las 19.00 horas en el Teatro Principal.

-Acaba de lanzar su décima novela, ‘El mapa de un mundo nuevo’. ¿Cómo surgió la idea para esta obra?

La idea de esta novela nació como una especie de pareja con mi novela anterior, 'El tablero de la reina'. Mientras que esta trataba sobre el ascenso de Isabel la Católica al poder, 'El mapa de un mundo' se centra en los últimos años de su reinado. A pesar de compartir este contexto histórico, las temáticas de ambas son completamente distintas y son historias independientes. La inspiración para esta novela surgió mientras estudiaba una serie de mapas para otra obra. Encontré una frase que decía 'aquí hay dragones', que era utilizada en zonas desconocidas como advertencia. Me pareció curiosa y decidí escribir sobre el mundo de los viajes, cómo han cambiado la historia y cómo nos definen. En cierto sentido, la novela es un homenaje al mundo de los viajes.

-¿Cómo fue el proceso de documentación para esta novela?

Fue un proceso bastante exhaustivo. Por un lado, estaba el contexto histórico. Y, por otro, el enfoque estaba en los viajes: mapas, libros de viajes y cómo se percibía el mundo a finales del siglo XV. Quería que el lector experimentara esa sensación de estar en un tiempo donde el conocimiento geográfico era limitado y lleno de incertidumbres. Lo más complicado fue investigar cómo se concebía el mundo en esa época y cómo transmitir esa percepción a los lectores. Es la novela más ambiciosa que he escrito.

-¿Qué la hace tan especial en comparación con sus trabajos anteriores?

Creo que es la cantidad de temas que aborda y cómo los entrelaza. No solo se centra en los viajes y las exploraciones, sino que también toca el Renacimiento y el Siglo de Oro español. Además, la novela mezcla varios géneros: histórica, de aventuras, de misterio y 'thriller'. Esa combinación y la rapidez de la narrativa la hacen muy especial.

-¿Cómo equilibra la realidad histórica con la ficción narrativa?

Al final, la narrativa y la trama son las que mandan. Aunque me encanta ser fiel a la historia, mi objetivo es mantener a los lectores enganchados con acción y misterio. Siempre intento mezclar géneros para enriquecer la narrativa. En esta novela, hay un fuerte componente de investigación y misterio que le da un ritmo más propio del thriller. Esa mezcla de elementos ayuda a encontrar el equilibrio entre la precisión histórica y la ficción.

"Aunque me encanta ser fiel a la historia, mi objetivo es mantener a los lectores enganchados"

-¿Qué elementos considera esenciales para crear un mundo creíble en una novela histórica?

Me apoyo mucho en los personajes secundarios, creo que son importantes en cualquier historia. En esta novela, por ejemplo, hay un juglar que juega un papel clave. A través de sus historias y su temperamento, el lector puede sentirse transportado a la época. También los detalles del contexto y la ambientación son cruciales para que el lector sienta que realmente está viajando en el tiempo.

-¿Cómo desarrolló a los protagonistas de la novela?

Los protagonistas son muy diferentes entre sí, lo cual crea una dinámica interesante. El principal es un joven de Flandes que aspira a ser cartógrafo y está motivado por un deseo insaciable de viajar y descubrir el mundo por sí mismo. Por otro lado, la coprotagonista es una mujer del norte con un pasado de cazadores de ballenas y motivada por la justicia y la venganza. A pesar de sus diferencias, sus caminos se cruzan y encuentran un objetivo común. Este contraste entre personajes es esencial para desarrollar la trama y explorar distintos temas de la novela.

-La novela es, en sus palabras, «un homenaje a los viajes». ¿Por qué decidió darle este enfoque?

Quería resaltar la importancia de los viajes en la historia de la humanidad y cómo estos nos han definido. Desde nuestros primeros ancestros hasta nuestros días, siempre ha existido una fascinación por explorar lo desconocido. En la época que retrato, cada viaje, por pequeño que fuese, podría cambiar la comprensión del mundo. Quería que los lectores sintieran ese espíritu de aventura y descubrimiento.

-‘El mapa de un mundo nuevo’ transcurre en diferentes lugares como Florencia, Barcelona, Valencia y Sevilla, pero también hay presencia aragonesa.

Sí, siempre hago que aparezca Zaragoza. De una forma u otra me las ingenio y es fácil, porque al final Zaragoza y Aragón,en general, tienen una historia muy rica. En esta ocasión hay unos capítulos centrados en la capital aragonesa, en una imprenta de la ciudad, que son esenciales.

"La historia es apasionante y hay necesidad de hacerla atractiva para el público"

-¿Cómo empezó en el mundo de la escritura?

Siempre había querido escribir. Con 13 años escribí mi primera novela, todavía la conservo. Era algo que siempre me había interesado. Esta es mi décima novela y desde 2011 que empecé a publicar no he parado, he sacado nuevos trabajos cada año o año y medio.

-¿Qué le llamó la atención de la novela histórica? ¿Cuál es la situación del género en España?

La historia es apasionante y hay necesidad de hacerla atractiva al público. Cuando explicas bien la historia a la gente, despiertas su interés. Por suerte ahora tenemos muy buenos escritores en Aragón y España. Además las obras se están empezando a traducir en otros idiomas, que eso es importantísimo. Que se nos valore también fuera creo que quiere decir que se está reconociendo el trabajo que estamos haciendo.

-¿Qué puede contar sobre sus proyectos futuros?

Siempre estoy trabajando en algo nuevo. De hecho, ya estoy escribiendo mi próxima novela y tengo ideas para la siguiente. Me gusta mantenerme en movimiento, investigando y explorando nuevos temas y épocas. Así que sí, los lectores pueden esperar más historias mías pronto.