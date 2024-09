El Teatro de las Esquinas estrena temporada con la muestra 'Dalimatias' del pintor surrealista Pedro Carmona

El espacio expositivo del Teatro de las Esquinas, el Pasillo de las Artes, inaugura temporada con la exposición 'Dalimatias' de Pedro Carmona, un compendio pictórico de surrealismo y realidad. La exposición se podrá ver hasta el 31 de octubre.

De lunes a viernes, en horario de 17.30 a 20.00 horas, el Pasillo de las Artes del Teatro de las Esquinas, será el lugar de exhibición de este conjunto de pinturas.

"Lo primero que tengo que decir --ha expresado el autor-- es que no soy pintor profesional. Empecé a pintar a los 18 años en Barcelona, porque soy nacido allí pero soy aragonés de adopción". Aficionado a la pintura de Dalí, entre otros, Carmona ha asegurado no tener "estilo definido". "Con las pocas técnicas que tengo, plasmo en los lienzos lo primero que se me ocurre. Hago primero unos trazos de inicio y voy plasmando sobre esos trazos".

Los cuadros van sin título porque así deja que cada persona que lo contemple pueda sentir sus propias sensaciones, han indicado desde el Teatro de las Esquinas. "El lienzo es el que me pide lo que quiere y con las primeras pinceladas vamos creando entre los dos 'la obra' y mientras pinto percibo diferentes sensaciones como satisfacción, cabreo, frío, calor o descontento de la realidad".