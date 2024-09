Enjambre (actúa en el Vive Latino): "Cuando empezamos queríamos ser un grupo de punk, grunge"

-Visitan España por segunda vez en su carrera (tocan también en Madrid y Barcelona), ¿con qué expectativas lo hacen?

-Procuramos no hacernos expectativas grandes para no decepcionarnos. Pase lo que pase va a ser una experiencia hermosa y más que tener expectativas estoy un poquito abierto a la sorpresa de lo que pueda pasar. Hace tiempo que fuimos, no habíamos tenido mucha presencia en España pero con el paso del tiempo nos empezaron a hacer más entrevistas, hicimos una colaboración con nuestros hermanos Lori Meyers, sonamos algo en la radio... No sé cuánta gente nos conoce, así que no quiero emocionarme.

-¿Qué importancia tiene en su música proceder de un territorio de frontera?

-Mucha. En el lugar donde crecimos en provincias, en el centro norte de la república mexicana, en Zacatecas, a pesar de que siempre ha sido un lugar muy bohemio y musical, no había internet ni Cablevisión ni acceso al rock and roll. El ir a California nos hizo ver muy de cerca toda la música de rock, las propuestas de esa época, algo que nos afectó de una manera que nos inspiró a hacer nuestra banda y encontrar el sonido más cerca al rock and roll del mundo anglosajón.

-Su influencia anglosajona es evidente, pero también hay una fuerte presencia latina en su música.

-Cuando empezamos queríamos ser un grupo de punk, grunge y cuando cantamos y armonizamos nos salió el sonido Bolero que es algo más parecido a la balada romántica, al crooner, alguien nos ha comprado con Raphael... Y eso, obviamente, ya no era tan punk y grunge, pero lejos de alejarnos lo tomamos como personalidad de la banda y esos sonidos latinos fueron siendo más evidentes dentro de nuestro rock sin caer en lo caribeño, solo como tintes de algo bolero , de ranchera y de estas baladas románticas. Una de nuestras grandes influencias es Jeanette.

-En su música, no rehuyen la temática social.

-Nos gusta escribir de lo que nos afecta en el entorno, más allá de relaciones personales y de puntos de vista existenciales hay cosas en nuestro entorno que pasan en el lugar donde vivimos y de donde somos. En México padecemos de muchos problemas en el ámbito social, somos de un lugar muy peligroso y mucho crimen organizado. Es difícil no hacer un tema sobre algo que nos afecta de manera emocional, familiar y personal. Sin ser un grupo contestatario o de protesta, sí hay canciones que lidian con estas situaciones.

-¿La música puede cambiar cosas?

-No es la intención, nuestra intención es expresarnos, si le afecta a alguien de manera positiva es mucho más de lo que habíamos calculado recibir de la música. Yo como fan y como oyente puedo decir que muchas composiciones me llegan al corazón y me hacen plantearme muchas cosas. Silvio Rodríguez para mí es el mejor artista que existe en el mundo. Somos conscientes del efecto que puede causar una canción, sin embargo nuestra intención es expresarnos, no queremos sermonear y adoctrinar a nadie, solo cantamos sobre lo que creemos y sentimos.

-¿Cambia el público de un país a otro?

-No, la verdad es que no. Una característica interesante es que el público de Enjambre son personas a las que le gustan cantar, son muy emocionales y emotivas, cantan a todo pulmón. Nos ha pasado en cualquier lugar al que hemos ido.