Chambao: 'Ojalá Kase.O se pueda subir al escenario en nuestro concierto del Vive Latino'

Chambao revolucionó a principios de los años 2000 la escena musical española con su particular mezcla de flamenco y electrónica. La bautizaron flamenco chill y su propuesta les llevó a vender miles de discos y a triunfar fuera de España. Allá por 2005, los primos Daniel y Eduardo Casañ dejaron el proyecto y María del Mar Rodríguez, La Mari, se quedó al frente del barco. Tras ocho años desde el último disco de estudio, la cantante malagueña recuperó en 2023 la enseña con la que creció en lo artístico y publicó 'En la cresta del ahora'. El disco lo presentará este viernes en el Vive Latino en un concierto en el que repasará sus grandes éxitos. La actuación comenzará a las 17.00 horas en el Anfiteatro de la Expo.

-Llevaba tiempo sin sacar material nuevo, pero ha seguido muy pegada a la música estos últimos años.

-Sí, parece que como no he publicado disco nuevo no he hecho nada en este tiempo, pero como artista no he parado de menearme; excepto los dos años de pandemia, claro. Saqué un par de canciones, una para la película 'La lista de los deseos' y otra titulada 'Corazón valiente' para el documental 'Siempre fuerte'. Luego en 2022 hice la gira del 20 aniversario de Chambao, de la que salió un documental que ahora estamos viendo si lo compra alguna plataforma.

-'En la cresta del ahora' está producido en el estudio de Juan Medina, conocido anteriormente como Juanito Makandé.

-Sí, lo conozco desde hace muchos años. Decidí coproducirlo con él porque es amigo y porque tiene mucha musicalidad y unos gustos parecidos a los míos. Ha creado un estudio maravilloso en Mallorca y ha trabajado con mucha gente, tocando además diferentes estilos. Para el tema de las programaciones y las secuncias apostamos por otros músicos. Yo quería incidir en eso porque el reto era que la electrónica fuera un instrumento más de las canciones.

-¿Ha profundizado más en el flamenco con este disco?

-Bueno, quizá me he soltado un poco más, pero como mera aficionada del género. Yo soy cantante, no cantaora. Hago canciones y no palos de flamenco, pero sí que me inspiro mucho en los maestros y maestras del género. Pero bueno, en el disco también hay influencias del pop , el rock o el reggae.

-La apuesta ha sido clara: mantener ese sello tan característico de Chambao.

-Sí, sí. Juan me ha ayudado a eso, pero la que sabe por dónde van los tiros de Chambao soy yo. A fin de cuentas, Chambao es La Mari desde hace más de 17 años. Lo que intento es rodearme de gente que aprecio y que admiro como profesionales.

-El título de su nuevo disco es una declaración de intenciones en toda regla.

-Sí, al final lo de 'En la cresta del ahora' es un juego de palabras para decir a través de la música y las palabras las herramientas a las que he recurrido para vivir el presente. No quiero que se me olvide que estamos aquí de prestado y que lo único que tenemos es el ahora. Siempre sin ninguna pretensión de sentar cátedra. No tengo ninguna intención de ser profesora, me gusta más ser alumna. De hecho, estos años he estado estudiando todo ese mundo de la inteliegencia emocional y la programación neurolingüística. Me apasiona y creo que es una gran medicina para la mente, el cuerpo y el alma. Y lo bueno es que podemos echar mano de ella cuando queramos porque está dentro de nosotros.

-¿Cómo será el concierto del Vive Latino?

-Somos cinco músicos y yo en el escenario. Hemos tenido que adaptar el repertorio que llevamos en la gira porque solo tenemos 40 minutos, así que va a ser cortito pero intenso. Será un 'single' detrás de otro porque no dará tiempo a mucho más: 'Ahí estás tú', 'Pokito a poko', 'Duende del sur', 'Papeles mojados'...sin olvidar algunas de este disco. Ojalá haya una sorpresa local y se pueda subir Kase.O al escenario, porque Javi rapea al final de la canción que da nombre al disco. Esperamos que pueda estar, me haría mucha ilusión.

-Chambao pasará a la historia como los creadores del flamenco chill.

-En el año 2000 no había ningún grupo que mezclara el flamenco con la electrónica. Había algún trabajo, como la canción que lanzaron Björk y Raimundo Amador o alguna otra cosa de Vicente Amigo, pero ningún grupo como tal. De todas formas, el término no lo acuñamos nosotros. El que se lo inventó fue Henrik Takkenberg, que fue el productor de las primeras canciones de Chambo y que participó también en la parte artística.

-Y a nivel musical, ¿cuál fue la semilla de ese estilo?

-Surgió de juntarnos cuatro personas que a priori no teníamos nada que ver, solo que amábamos la música. Empezamos a unir las creaciones de Dani y Edi con mi voz, las mezclas y los gustos musicales de Henrik Takkenberg... Nosotros no sabíamos cómo llamar a eso, al principio lo denominábamos fusión. A Henrik se le ocurrió eso porque sobre todo apostábamos por esa parte más downtempo de la electrónica... De ahí surgió todo. Nosotros nos juntamos al principio para hacer música y para jugar con ella, pero no con la finalidad de ser un grupo. Luego ya llegó a oídos de Sony, nos quiso comprar el disco y ahí empezó todo.