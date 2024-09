¿Una película aragonesa en los Oscar?

El camino es muy largo y no exento de dificultades pero cuando la Academia de cine está a punto de hacer la primera criba en la carrera hacia los Oscar, hasta tres películas dirigidas por cineastas aragoneses tienen serias posibilidades de formar parte de la terna de la que saldrá elegido el filme que represente a España ante la Academia de Hollywood. ¿El objetivo final? Ser una de las nominadas en la categoría de Mejor película de habla no inglesa y, ¿por qué no?, soñar con traerse la estatuilla a la comunidad. Algo que solo ha conseguido Luis Buñuel con 'El discreto encanto de la burguesía' en 1973.

La carrera fulgurante (después de que haya costado casi una década sacarla a flote) que ha tenido 'La estrella azul', la película de Javier Macipe que recuerda la figura del malogrado Mauricio Aznar, huyendo eso sí de la etiqueta de 'biopic', le ha colocado contra todo pronóstico (si tenemos en cuenta los pormenores de la producción) como una de las que más suena para estar en esa lista que desvelarán este miércoles Malena Alterio, Victoria Luengo y Belén Cuesta.

Su buen funcionamiento en la cartelera desde su modestia merced al éxito de boca oreja ha hecho que sean muchas las voces que la hayan calificado, a diez días de que se estrene en Argentina, como una de las películas del año.

‘La virgen roja’, de Paula Ortiz. / EL PERIÓDICO

Hildegart y 'La virgen roja'

Pero el cine aragonés está pasando por una edad de oro y prueba de ello es que la de Javier Macipe no es la única película que suena para esta en esa terna. En esa lucha están también tanto 'La virgen roja', de Paula Ortiz; y 'Los destellos', de Pilar Palomero. El hándicap con el que cuentan es que ninguna de las dos se ha estrenado todavía en salas (lo harán el 27 de septiembre y el 18 de octubre, respectivamente). Por ello, el filme dirigido por Paula Ortiz que aborda la vida de Hildegart está haciendo una campaña intensa de proyecciones entre académicos y críticos de cine para que puedan optar por ella a la hora de la elección.

La virgen roja está protagonizada por Najwa Nimri, Alba Planas, Patrick Criado y Aixa Villagrán y relata la historia de Hildegart Rodríguez Carballeira, niña prodigio de la España de los años 30, que pasó a la historia por su adelantado feminismo, su combativo activismo político.

Pilar Palomero opta con ‘Los destellos’. / EL PERIÓDICO

'Los destellos', de Pilar Palomero

Por su parte, 'Los destellos', de Pilar Palomero, está basada en el relato de Elder Rodríguez, 'Un corazón demasiado grande'. Patricia López Arnaiz, Antonio De la Torre, Julián López y Marina Guerola son los intérpretes principales de un filme que será el tercero de la fulgurante carrera de la cineasta zaragozana.

La cuarta película con presencia aragonesa que está inscrita en esta carrera es 'Menudas piezas', de Nacho G. Velilla, una producción basada en una historia de un colegio zaragozano en torno al ajedrez. Bien es cierto que viendo el historial de elecciones de la academia no parece que cuenta con muchas opciones de ser elegida.

Tras desvelar mañana la Academia de cine la terna de candidatas, el próximo 18 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood.