David Lozano (ganador del premio Edebé 2025): "El público infantil y juvenil es el juez literario más severo"

David Lozano acaba de ganar el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2025 por su novela 'La cacería'. Esta nueva obra, que presentará en marzo, narra la historia de seis jóvenes que son invitados a participar en la prueba experimental de VENARI, un misterioso videojuego de realidad mixta del que nadie ha oído hablar. Aislados en un pueblo abandonado que marca su recinto de juego, deberán enfrentarse como cazadores a monstruosas criaturas virtuales concebidas por una IA. Sin embargo, pronto VENARI mostrará su lado más oscuro y ellos descubrirán, demasiado tarde, que no están allí para competir, sino como presas. El escritor zaragozano recibe así su segundo premio Edebé después del conseguido en 2018 por 'Desconocidos'.

Pregunta: ¿Cómo recibió la noticia de que era el nuevo ganador del premio Edebé en Literatura Juvenil?

Respuesta: Me llamó para comunicármelo la directora de publicaciones de Edebé, Reina Duarte, y la ilusión fue tremenda. Aunque ya lo había ganado en una ocasión, experimenté la misma emoción que la primera vez porque es uno de los premios de literatura juvenil más importantes de España.

P: No muchos pueden decir que han ganado dos Edebé, ¿qué significa para usted pertenecer a esa nómina de escritores?

R: Se trata de autores a los que admiro y he leído desde hace mucho tiempo. Si ya ver el título de novelas mías en el catálogo de esa editorial me hace feliz, poder compartir la circunstancia de repetir reconocimiento con esos escritores tan prestigiosos es un auténtico sueño. Los premios de esta relevancia suponen un impulso fundamental para el autor porque te animan a seguir soñando, a continuar esforzándote al máximo con cada nuevo proyecto, y al mismo tiempo propician una mayor visibilidad para tu obra.

P: 'La cacería' es la novela con la que se ha proclamado ganador.

R: En 'La cacería' los protagonistas son invitados a la prueba experimental de un proyecto revolucionario llamado VENARI. Se trata de un videojuego secreto de realidad mixta que cuenta con los últimos avances tecnológicos, entre los que se incluye una IA muy evolucionada. El objetivo del videojuego es cazar criaturas digitales monstruosas que se ocultan en un pueblo abandonado. Sin embargo, cuenta con un detalle realmente importante que desconocen los seis protagonistas: el gran avance de VENARI es que su tecnología permite que esas criaturas digitales monstruosas tengan capacidad de provocar daños físicos reales, algo que los jugadores descubrirán demasiado tarde. Los cazadores, sin posibilidad de abandonar el juego, pasarán a convertirse en las presas.

P: Uno de los mensajes de la novela es claro: hay que tener cuidado con los peligros de la tecnología.

R: La tecnología avanza tan rápido que ahora tenemos en nuestras manos herramientas que no hemos tenido tiempo de aprender a gestionar. En la novela parece que el juego está controlado, pero a los responsables del proyecto se les va de las manos. En la teoría, VENARI permite que los jugadores experimenten sensaciones auténticas, pero sin llegar a sufrir daños físicos reales. En cambio, en la práctica, el poder de la IA que gestiona el juego provocará consecuencias mucho más trágicas.

P: ¿Son los jóvenes los más expuestos a los peligros de la IA en la vida real?

R: Ciertamente, los jóvenes son el perfil mayoritario que se divierte con los videojuegos, pero, en cuanto al uso de la IA, empieza a ser tan global que todos estamos expuestos a los riesgos que implica su empleo sin la debida regulación. No me refiero solo al daño que se hace sustituyendo a las personas en ciertas profesiones, sino a que los artífices de la Inteligencia Artificial incorporan sus propios sesgos, lo que la convierte en una eficaz herramienta de manipulación.

P: A nivel literario, la tecnología le está permitiendo descubrir nuevos géneros de suspense.

La tecnología permite innovar en el género del suspense, pues propicia que se generen situaciones de riesgo que antes no existían. Eso es algo que a mí me interesa porque a partir de ello se pueden construir historias con ingredientes nuevos. En mis novelas, los protagonistas se enfrentan a amenazas que hace unos años eran impensables.

P: "Soy fiel en mis libros, los que me conocéis sabéis que me gusta matar en las páginas". Esta frase la dijo en su discurso cuando se le entregó el premio. ¿A qué se refiere con ello?

R: Mi novela anterior, 'Intruso' (que obtuvo el premio Gran Angular el año pasado), es más sentimental, más delicada. Quería dejar claro que con “La cacería” recupero ese tipo de historias que me han caracterizado, en las que la muerte y la tensión están muy presentes.

P: En la mayor parte de su carrera literaria se ha centrado en el público infantil y juvenil.

R: Los adolescentes y jóvenes son los jueces más severos. Es un perfil muy complicado porque suelen ser lectores impacientes y tienen mucha facilidad para abandonar la lectura. Sin embargo, a mí me encanta escribir para ellos, que sean los destinatarios de mis novelas. A pesar del inconveniente de la impaciencia, son muy apasionados cuando una historia les convence y les engancha. Tienen una capacidad maravillosa de recrear, de soñar las historias, y eso es el mayor lujo para un escritor. A menudo los adultos, inmersos en las complicaciones de la vida, perdemos esa capacidad, esa entrega.

P: ¿Los jóvenes leen suficiente?

R: Yo no comparto esos mensajes catastrofistas de que los jóvenes no leen. Buena parte de los adolescentes y los jóvenes sí que leen, aunque es cierto que se da una cierta polarización. Existe una masa de adolescentes remolones que entre tanto estímulo audiovisual necesitan un empujoncito para abrir un libro, pero luego son capaces de devorarlo si la historia les gusta. La lectura exige concentración y vivimos una época en la que se está poco entrenado para actividades que requieran concentración. El desafío está en conseguir que los jóvenes que se encuentran en esa zona «intermedia» lean por iniciativa propia, y que los que no leen descubran que se puede disfrutar leyendo.

P: En su opinión, ¿por qué es tan importante la actividad literaria en edades tempranas?

R: La lectura, además del propio disfrute y del entretenimiento que proporciona, permite desarrollar muchas destrezas: potencia la imaginación, mejora la capacidad de comunicación, la escritura, la concentración, la comprensión... Solo con escuchar hablar a un niño o a un adolescente ya se puede intuir si lee o no. Siempre se dice que la lectura ayuda a entender el mundo y es así. Como actividad de ocio, al margen de lo académico, tiene muchas ventajas y es fundamental para el desarrollo de una persona

P: Cuénteme cuáles son sus próximos proyectos.

R: Lo más inmediato es el lanzamiento de 'La cacería', que llegará a mediados de marzo a las librerías. Además, en estos momentos estoy centrado en terminar la cuarta entrega de la serie infantil 'El club Edison' (dentro de la colección El Barco de Vapor, de SM), un proyecto que escribo junto a mi amigo Diego Chozas, de la que habrá noticias próximamente. Por suerte, ideas para nuevas historias no me faltan.