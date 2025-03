Guardando las distancias: Destruyamos el mantra de que en Zaragoza nunca hay nada

Sucede a menudo que no valoramos lo que tenemos cerca o que incluso nosotros mismos no nos creemos lo bien que hacemos algunas cosas o no les damos mayor importancia. En el mundo de la cultura pasa a menudo con determinadas iniciativas que las vemos como normales y que como conviven con la programación anual habitual es algo como que está ahí y que nunca nos va a faltar. Digo esto porque, más allá de esta invasión de grandes eventos en la que estamos inmersos desde casi todos los puntos cardinales, en Zaragoza también tenemos actividades culturales que, pese a todas las dificultades, carencias y escasos apoyos de quien puede darlos, son un verdadero tesoro... un poco escondido. Como aquellos con los que soñábamos en cuevas de piratas cuando éramos pequeños y leíamos esos libros de aventuras.

Entiéndaseme, no digo que nadie los conozca o que se tape su celebración, pero tengo el rotundo convencimiento de que muchas de esas actividades minoritarias son un triunfo y una riqueza imperdible de la ciudad. Hoy me quiero referir al Festival Retina auspiciado, inventado, desarrollado y todo lo que quieran desde Born!Music con Edu Pérez a los mandos. Un evento mágico en el que se vive una experiencia bella escuchando música en directo y viendo cine en espacios como el teatro o auditorios. Ya saben (espero) cuál es el funcionamiento, un músico o un grupo de músicos reciben el encargo de componer una nueva banda sonora para una película y durante el festival se proyecta el filme y los nuevos creadores interpretan la música en directo. Una delicia por varios motivos, porque se disfruta del cine y la música a la vez, porque se pone el foco en la importancia de las bandas sonoras (vitales para el desarrollo de una trama) en la que ya casi nadie repara en este mundo de vértigo que vivimos, pero también una delicia porque acerca a la cultura a todo tipo de públicos. Y, siendo sinceros, no sobra nadie si queremos mantener viva y radiante la cultura durante muchos más siglos.

Nueva edición de Retina

Retina inicia una nueva edición el próximo martes ni más ni menos que con un clásico del cine español, Tesis, cuya música ha reinventado el bajista de León Benavente, el aragonés Edu Baos. Muchos quilates de oro en el CaixaForum que es una de las sedes de la cita. Pero ese será solo el inicio (la programación completa se puede consultar en la web del festival) de una cita que, además, se complementa con mesas redondas de primer nivel y con otras proyecciones en la Filmoteca de Zaragoza.

Aunque no se lo crean, en el siglo XXI, en el año 2025, todavía hay gente que dice que es que ‘en Zaragoza nunca hay nada’. En la capital aragonesa hay muchas cosas y muy buenas. Y a nivel cultural también, a pesar de todas las dificultades que tiene sacar un proyecto modesto adelante.

La cultura habita también en los márgenes y es ahí, en la riqueza que produce lo diferente y su confrontación con las realidades, cuando empieza a crecer hasta ocupar cada vez más un gran espacio en la sociedad. Por eso es tan importante cuidar el tejido local que, desde su iniciativa y su originalidad, crece desde abajo. Sin ruidos ni alardes. Retina, como el ciclo Bombo y platillo que promueve también Born!Music, apuesta por lo diferente, por buscar el otro punto de vista de los hechos culturales asentados como pueda ser una película de éxito, y solo desde el apoyo a eventos como estos podemos crecer como sociedad y como ciudad. Porque sí, pese a todo, en Zaragoza pasan muchas cosas. Y desde la base y el tejido local, muchísimas. Es nuestro tesoro.