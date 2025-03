Zaragoza Fear acerca el cine más bizarro de Asia hasta la Filmoteca

Zaragoza Fear, en colaboración con la distribuidora Trash-O-Rama y la Filmoteca de Zaragoza, presenta Asia Extrema, un ciclo de cine trash que recorrerá el mapa cinematográfico asiatico en busca de las películas más extrañas, gore, curiosas y bizarras que se pueden imaginar. Desde producciones de serie Z coreanas o hongkonesas a títulos de Japón, Filipinas, Hong Kong, Indonesia… Películas imposibles de conseguir en su mayor parte y muchas de ellas subtituladas al castellano por primera vez. El ciclo quiere enfrentar al espectador a un choque cultural y visual que le hará disfrutar como nunca en la sala de cine, o como mínimo no dejará a nadie indiferente.

El ciclo comienza este jueves 6 de marzo con una película del director Japonés de culto Takashi Miike, 'Fudoh, the new generation', y continuará con dos pelis bastante curiosas, 'Thrilling bloody sword' procedente de Taiwan, que podrá verse el 13 de marzo, y desde indonesia 'Mystics in Bali', que se proyectará el 3 de abril. Todas las películas que pasarán por la Filmoteca de Zaragoza empezarán a las 20:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo. El precioso cartel es obra del ilustrador Jordi Pascual.