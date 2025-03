Edu Baos (reinterpreta la música de 'Tesis' en Zaragoza): «Para mí, hacer música es disfrutar, divertirse y sufrir mucho»

No es capaz de decir cuántas veces ha visto 'Tesis', de Alejandro Amenábar, pero sí desvela un dato revelador:«En la última semana, he estado haciendo unos tres pases diarios... pero habría que contar las veces que he visto escenas. No sé decirte». El aragonés Edu Baos, miembro de León Benavente, es el encargado de inaugurar este martes (19.00 horas) en el CaixaForum Zaragoza una nueva edición de Retina, el festival de Zaragoza que revisita películas míticas de la mano de nuevas bandas sonoras creadas por músicos para la ocasión.

«La ves tantas veces que te das cuenta de muy pequeñas cosas que tienen que ver con lo que va a venir después, y si no la, ves un montón de veces, es imposible… Y eso es muy bonito. Cada vez que la veo, digo ‘qué guay’, ojalá mi primer disco hubiera sido así de guay», señala el músico, que afrontó este reto que le planteaba Retina con mucho gusto: «La cinta representa una década, la de los 90, de descubrimiento para mí. Pasan muchas cosas tanto en cine como en música que me vuelan mucho la cabeza. Bueno, sí, lo voy a meter al hilo porque bueno, para mí tiene que ver. Empieza todo con 'Twin Peaks' en los años 90 y termina otra vez en 1998 con David Lynch y 'Carretera perdida'. Para mí es todo ese viaje, la película está dentro de esos diez años que me marcaron tanto, de ahí que hayamos ido adelante con esta película». Un filme del que Baos resalta su «frescura y la crudeza en la fotografía que tiene que ver con la temática»

Desde el punto de vista estético

Con respecto a la banda sonora, algo «muy loco porque, aunque sea algo de perogrullo, empiezas de cero, no tienes nada», Edu Baos esboza qué es lo que ha pretendido realizar con su trabajo: «La he afrontado desde el punto de vista más estético, buscaba más una sensación estética con la escena que estaba viendo en ese momento más que hacer algo muy conceptual. Y, además, le he dado una rienda suelta a todas las bandas sonoras que me gustan, por las que he estado influido y las he metido ahí a todas», explica sin dar nombres para que todo sea una sorpresa durante la proyección.

El músico Edu Baos, autor de la nueva banda sonora. / EL PERIÓDICO

¿Cuál ha sido el principal reto al que se ha enfrentado? «Fundamentalmente, ha sido un reto técnico teniendo en cuenta que hay que llevar al directo lo que compones y cómo gestionarlo para que esté sincronizado con la película», explica Edu Baos, que aclara que lo realizado tampoco varía mucho de su actividad habitual: «Encuentro similitudes entre los textos de la película y lo que hago en León Benavente, es como si yo siguiera una voz. Con la música estás siguiendo lo que dice el diálogo y lo que representa la escena. Entonces, si te soy sincero, en ese sentido tampoco me he sentido muy desubicado y ha sido todo muy fluido, ha sido un viaje increíble. Hay días que me levantaba al día siguiente, escuchaba lo que había hecho y no me acordaba de nada. Como si no hubiera estado ese día. Lo digo para explicar que es un viaje en el que te metes y súper bonito hacerlo. Me ha encantado».

'Tesis' fue una película que marcó a toda una generación, incluido el propio músico aragonés que, a pesar de eso, no ha sentido más presión de la que es consustancial a cualquier trabajo: «Si tienes un poco de amor propio, lo que quieres es que tu trabajo llegue, pero eso en cualquier proyecto que afrontes. Esa es la única presión. Lo único que para mí significa hacer música es disfrutar, divertirme, y también sufrir mucho porque te das cuenta de tus límites y te conoces mucho a ti mismo. Pero es un ente que te acompaña toda la vida en el cual puedes confiar muchísimo».