Tereza Polyvka (actúa en el Teatro de las Esquinas): "Quiero compartir con el público mis vivencias con músicas arrebatadoras"

Sus padres le compraron el violín que hoy sigue tocando cuando tenía 12 años. No estaba en su mejor estado y un lutier lo puso a punto. Seis años después, por recomendación de varios profesores, le compraron un nuevo arco para tocarlo, que también le dura hasta hoy. Todo en su Ucrania natal donde Tereza Polyvka vivió hasta que en 2002 «por un cúmulo de casualidades» acabó viviendo en España (país que ya había visitado en varias de sus giras) donde sigue residiendo junto a su pareja, Joaquín Murillo, y su hijo.

Desde Zaragoza vive la situación de su país con una «profunda tristeza y desesperación. No sé cómo va a terminar, pero va de mal en peor», dice conmovida la músico, que tiene a su familia residiendo allí: «Cuando estalló la guerra , las mujeres vinieron aquí refugiadas porque los hombres no pueden salir del país. Estuvieron con nosotros mi prima con su hija jovencita y un bebé de un año. Huyeron nada más empezar la guerra y estuvieron aquí un tiempo, aguantaron, pero luego ya no aguantaban más, querían estar en sus casas y regresaron. El marido de mi sobrina en aquel momento estaba en el frente bajo el fuego enemigo. Aguantó dos años hasta que al final lo retiraron con ciertas heridas y contusiones. Las mujeres no se veían viviendo fuera de casa y prefieren jugarse la vida un poco en su país. Es cierto que somos de una zona en la que no caen tantas bombas, pero pasan misiles de vez en cuando como autobuses, de un tamaño tremendo».

'Slava', celebración

Se acaban de cumplir tres años de la invasión rusa y Polyvka afirma al borde del llanto que «no hay minutos» en los que no piense en su país, «mi cabeza vive ahí. Me distraigo con el trabajo, con los conciertos, las clases..., pero la realidad está ahí en todo momento», explica.

En ese contexto, precisamente, Tereza Polyvka ofrece este jueves (20.00 horas) en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza un concierto (titulado 'Slava', celebración en español), acompañada de Kike Lera, Alberto Navarro, Fran Gazol y Daniel Ubao, dentro del ciclo En vivo con ellas.

«Es una celebración como dice el propio título. Quiero compartir con el público muchas de mis vivencias musicales. Tocaré las melodías más impresionantes que a mí me cautivaron en su día, que fui escuchando en todas estas giras que hice ya desde bien jovencita, aún viviendo en Ucrania, por múltiples países y escuchando tantos musicazos buenos», explica una virtuosa del violín con un talento extraordinario.

Un compendio de música eslava en el que tiene mucho que ver su lugar de nacimiento, Lviv (Leópolis en castellano): «Históricamente ha sido y siguen siendo un cruce de caminos, con muchas fronteras muy cerca. Es un enclave al que llegan bellas melodías que van y vienen con los músicos que viajan. Te las traen y tú tienes la oportunidad de disfrutarlas y vivirlas y quiero compartir todo este bagaje musical seleccionando las piezas más brillantes. Son músicas arrebatadoras».

Tereza Polyvka en una imagen promocional de 'Slava'. / EL PERIÓDICO

Un carácter muy cercano

Aunque Polyvka de pequeña quería tocar el piano y así empezó siguiendo la tradición familiar, pronto se inició en el violín, que le ha marcado su vida, aunque compaginó los dos instrumentos en sus estudios: «Al final, he visto que es otra forma de expresar, vas viendo las diferencias entre los dos y cómo lo puedes manejar, vas aprendiendo con la experiencia y los años», razona la músico.

Desde España solemos pensar que el carácter de los ucranianos es muy diferente al nuestro, pero no dejan de ser estereotipos según la violinista: «Os parece a vosotros porque creéis que los ucranianos son todos serios y gente así. Ahora estamos viviendo en una situación muy complicada pero la gente también se divierte y disfruta y yo he tenido un entorno en el que ha habido mucho brillo. El carácter español a mí me es muy cercano», concluye.