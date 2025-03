La ciudad estrena sus galardones culturales: "Este premio se lo tendría que dar yo a Zaragoza"

"Este premio se lo tendría que dar yo a Zaragoza". Esa frase del cineasta Javier Macipe resume a la perfección la entrega de los Premios Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural, que se han convertido en un homenaje de los galardonados a la ciudad ya que todos ellos han mostrado su amor y cariño por la capital aragonesa. La alcaldesa Natalia Chueca ha entregado los galardones en un acto en el que se ha reconocido a ocho personalidades en la primera edición de estos galardones y que ha contado con las actuaciones de Gabriel Sopeña y de Nacho del Río, Beatriz Bernad y Sergio Aso.

"En ella y por ella soy pintor", ha explicado sobre Zaragoza el galardonado con el premio Especial, el pintor Jorge Gay, que ha proseguido: "Me hice pintor para preservar su luz, ordenarla y hacerla crecer. Soy pintor de la Zaragoza creativa y solidaria, la del viento que limpia y renueva que suma, la generosa y justa, la que educa en la igualdad, la libertad y la razón, la que no se aletarga y adormece y a la que de corazón agradezco este premio", ha proclamado antes de lanzar un deseo para concluir su intervención: "Ojalá siga siendo la sabia, tolerante y generosa, que supo sumar a las tres culturas y a cuantas traiga la vida a nuestras calles en un futuro".

"La cultura nos sostiene"

Y es que en la entrega de los galardones también se han colado las reivindicaciones. Como la que ha hecho Ruth Iniesta (única mujer reconocida en esta primera edición de los premios, por cierto), al recoger su galardón en la categoría de artes escénicas: "La cultura nos sostiene, eleva e ilumina, es un barco que navega contra viento y marea y aunque se quiten remos y rasguen velas sigue adelante con el esfuerzo de tantos creadores que dan lo mejor para que todos sigamos aprendiendo, disfrutando y conociéndonos a nosotros mismos como sociedad y como individuos. Qué reconfortante sería que ese barco contase por fin con unos remos nuevos y un cuidado constante de esas velas por parte de los que tienen el poder y la capacidad de hacerlo", ha señalado.

Javier Macipe, premiado en la categoría audiovisual, no se ha querido olvidar de Mauricio Aznar y de algo que, según ha señalado, no se dice mucho: "Ya que más de la mitad de este premio es para Mauricio Aznar hay que recordar que era hijo de una inmigrante en un momento en el que el mundo se esta poniendo tan difícil para los emigrantes en algunos países. Si su madre no hubiera emigrado y la hubiéramos recibido, no existiría esta película y no celebraríamos este premio".

"Siempre en el alma"

Ignacio Martínez de Pisón, por su parte, galardonado en literatura, ha recordado que lo que le hizo zaragozano "fueron esos años del 70 al 82, cuando estudié bachiller y la carrera universitaria, y eso ya no lo cambia nadie, lo llevo para siempre en el alma. Me siento muy querido y agradecido a mi ciudad porque siempre me ha querido muy bien, no puedo estar más orgulloso de que vuelva a demostrarme su cariño".

Miguel Ángel Tapia (música) ha señalado que se siente orgulloso de que "muchos aficionados puedan disfrutar de la buena música en el Auditorio y me refiero a todos los géneros" mientras que Hermógenes Pardos (artes plásticas) ha valorado "la consideración" a su obra "después de muchos años de ausencia en mi Zaragoza".

"Lo mejor de nuestra ciudad"

La nómina de premiados la han completado Miguel Ángel Berna (cultura tradicional) y José Antonio Duce (fotografía). El primero ha hablado de lo que significa para él el galardón: "Recojo el premio de mi Zaragoza y no hablo de mí posesivo sino de un mí de comunidad, altruismo, generosidad y valentía". Duce, por su parte, ha explicado que las mujeres le han dado mucha suerte en la ciudad: "Luisa Fernanda Rudi colocó mi nombre a una calle y hoy otra alcaldesa me ha denominado representante de la imagen fotográfica de la ciudad".

La alcaldesa Natalia Chueca ha resaltado que era un día de celebración: "Representáis lo mejor de nuestra ciudad. Nos invitáis a reflexionar, emocionar, soñar y sobre todo a compartir, la cultura es un espacio común donde nos encontramos, dialogamos y descubrimos lo que nos une, Zaragoza es una ciudad de cultura", ha dicho antes de su reivindicación: "La cultura no es un patrimonio de unos pocos sino un derecho de todos, porque creemos que es un motor de desarrollo, cohesión social e identidad y por eso se debe seguir apostando por ella en todas sus formas".